Ringuette : l’Orbite de Boucherville frappe encore

C’est durant le week-end du 17 mars que le Junior A (U16) a démontré pourquoi il est l’équipe la plus puissante du circuit. Forte d’une saison parfaite avec une seule défaite ; d’une médaille d’Or au tournoi de Gatineau, l’équipe d’Élodie Bourke ne s’arrête pas là et gagne les championnats provinciaux. Avec cette victoire, l’équipe obtient son laissez-passer pour le championnat de l’est du Canada qui se tiendra au Nouveau-Brunswick du 20 au 23 avril 2023, et l’honneur de porter le convoité chandail d’Équipe Québec. Nous leur souhaitons bonne chance et « GO Québec GO ».