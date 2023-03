7 médailles dont 5 d’or pour le gymnaste varennois Albert Chagnon

Le jeune Albert Chagnon de Varennes a réussi à récolter pas moins de 7 médailles dont 5 d’or sur une possibilité de 9 en gymnastique artistique masculine lors des récents Jeux du Québec de Rivière-du-Loup qui se déroulaient du 3 au 11 mars dernier.

Albert Chagnon a commencé à pratiquer la gymnastique artistique à l’âge de 8 ans. Il s’entraîne avec l’école Les Dynamix depuis près de cinq ans. « Il passe 19 heures par semaine au gym. C’est sa 2e maison! » souligne sa mère Marie-Hélène Dubuc.

« J’aime ce sport, car il y a toujours de nouveaux défis et mouvements à apprendre. Aussi parce qu’on peut toujours s’améliorer. J’aime l’esprit d’équipe au gym quand on s’entraîne ainsi que l’atmosphère » a pour sa part déclaré le médaillé.

D’autres performances

A noter que plusieurs autres athlètes des Dynamix de Varennes ont aussi très bien performé Beaucoup de trampolinistes ont enregistré de belles performances en Synchro et par équipe soit, dans la catégorie Compétitivité : Lucas Cunat-Millotte et Thomas Samson : Vice-champion des Jeux du Québec en Synchro et respectivement 6e et 8e en individuel en compétitivité. Aussi Emmy Philibert-Richard et Ariane Gaudin : Vice-champion des Jeux du Québec en Synchro et respectivement 4e et 6e en individuel.

Dans la catégorie Excellence, Noémie Bourdages : Médaille de bronze en synchro et 4e en individuel. L’équipe de la Rive-Sud a été couronnée championne des Jeux du Québec avec la participation de Lucas Cunat-Millotte, Thomas Samson, Emmy Philibert-Richard, Ariane Gaudin et Noémie Bourdages.