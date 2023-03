La musique est la thérapie, le refuge et l’exutoire de la Julievilloise Marianne Simard!

Être obligée de combattre un cancer du sein au stade 4 n’est évidemment pas facile, c’est le moins que l’on puisse dire, mais la chanson est la lumière qui permet à Marianne Simard d’avancer malgré la noirceur… Et cette lumière est très puissante, car elle lui a donné la force de présenter bientôt un spectacle intimiste et de lancer une nouvelle chanson, Antartica, qui reflète bien son choix « d’afficher ses couleurs, telle une aurore boréale! ».

Marianne a toujours rêvé de chanter et de lancer un album, alors la Julievilloise a décidé de foncer, car elle savait que si elle ne le faisait pas, ce serait son plus grand regret. C’est entourée d’amour et de musique qu’elle a lancé le 8 octobre dernier son premier album intitulé Résilience, qui résume bien son parcours rempli de courage et de foi en la vie, malgré la maladie.

« Le 14 avril prochain, je ferai un spectacle au Café centre d’art à Boucherville. Cette fois ce sont des versions acoustiques. Pourquoi? J’ai envie d’un contact intime avec mon public. Il y aura aussi une belle discussion avec le public sur les chansons, ce qui les habite, comment elles sont nées, notre processus de création etc… », a-t-elle précisé.

« Ce spectacle sera aussi une invitation à faire le lancement de ma nouvelle chanson, Antartica. Antartica c’est l’histoire de ces relations humaines qui nous mènent dans des zones froides, qui nous mettent le cœur en hibernation. C’est aussi malgré, ce froid austral, se centrer sur le soleil de minuit; choisir de briller, d’afficher ses couleurs telle une aurore boréale! »

Et quand on lui demande comment elle se porte, il est bon d’entendre : « À date, les traitements font reculer la maladie. La gestion de l’énergie reste le défi. J’aime ça, moi, rouler à 100 milles à l’heure! Mais je dois fonctionner autrement! »

Et ce qui fait plaisir également, c’est de savoir qu’elle est en train de faire une demande de subvention pour un deuxième album!









Pour en savoir plus sur Marianne Simard et ses projets



Site Internet : http://mariannesimard.com

Page Facebook : www.mamansoleilde/