Aéroport de Saint-Hubert : une manifestation pour un moratoire le 21 mars

La Coalition Halte-Air Saint-Hubert invite la population à une manifestation devant l’hôtel de ville de Longueuil, le 21 mars prochain, afin d’exiger un moratoire sur tout projet de développement de l’aéroport de Saint-Hubert.

L’annonce de la construction d’un nouveau terminal évalué à 200 millions $ par le transporteur Porter Airlines, qui espère accueillir jusqu’à quatre millions de passagers par année, a créé bien des remous. Dans les jours suivants, une lettre ouverte a été publiée par la Coalition Halte-Air Saint-Hubert et signée par plusieurs représentants de regroupements citoyens.

« Les discussions des deux dernières années nous dirigeaient vers une évaluation complète de la situation de l’aéroport pour réduire son bilan des GES, en faire une zone d’innovation technologique et avoir une vision à long terme responsable », a souligné dans le document la porte-parole de la Coalition, Carole Mainville.

« Ce projet arrive beaucoup trop tôt dans ce processus pour des raisons purement économiques et ne répond à aucun de ces éléments essentiels pour la tenue d’un projet porteur pour la région. (…) Les élus ont la responsabilité morale d’agir en priorité dans l’intérêt public et doivent avoir le courage de prendre les bonnes décisions pour nous protéger des changements climatiques. »

La Coalition Halte-Air Saint-Hubert, appuyée par les organismes citoyens Saint-Bruno en transition, le Comité de citoyens Capa-L, Mères au front-Rive-Sud, le Réseau écocitoyen de Saint-Lambert, Rive-Sud en transition et La Planète s’invite à Longueuil ont donc invité la population à faire connaître leur position.

« Dans un contexte de crise climatique, nous demandons un moratoire sur tout projet de développement, pour en faire une évaluation publique d’impact aux niveaux économique, sanitaire et climatique, impacts immédiats et futurs sur la population. Rejoignez-nous devant l’hôtel de ville de Longueuil, situé au 4250 Chemin de la Savane, le mardi 21 mars, dès 18 h 15 », est-il écrit sur la page Facebook de l’organisme.