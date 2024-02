L’Aéroport de Saint-Hubert devient MET – Aéroport métropolitain de Montréal

L’Aéroport Montréal Saint-Hubert change de nom. Il s’appellera dorénavant MET – Aéroport métropolitain de Montréal. Un changement qui «vient concrétiser sa grande transformation vers l’aviation commerciale tandis que la construction de l’aérogare progresse rapidement», indique l’organisme.

Son nom portera d’ailleurs l’abréviation MET afin de favoriser la reconnaissance et l’accessibilité de la nouvelle marque.

«Avec son grand développement, nous changeons la nature même de l’aéroport. Notre ambition est de révolutionner le modèle aéroportuaire pour en faire une source de fierté collective et inspirer le monde à voir le transport aérien autrement. C’est ce que représente la nouvelle identité de l’aéroport », a déclaré Yanic Roy, président-directeur général de MET – Aéroport métropolitain de Montréal.

L’organisation soutient qu’il s’agit «bien plus que d’un changement de nom». La nouvelle identité est également «la promesse d’une expérience aéroportuaire innovante et différente qui est l’écoute des communautés et des acteurs de l’industrie, qui initie les plus récentes avancées pour construire un modèle aéroportuaire de premier plan, innovant et durable ».

«Nous ne recherchons pas la croissance à tout prix. Nous développons un aéroport en harmonie avec son environnement, en concertation avec les collectivités et qui profitera de ses installations pour favoriser l’innovation et la transition verte», a ajouté M. Roy.

Rappelons que le 27 février 2023, l’aéroport a annoncé son partenariat avec Porter Airlines pour la construction d’une aérogare commerciale ayant une capacité de 4 millions de passagers annuellement. Ces investissements de plus de 200 millions $ marquent le point de départ d’une grande transformation vers l’aviation commerciale desservant les grandes destinations domestiques.