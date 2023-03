Xavier Barsalou Duval en tournée des ports canadiens

Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères effectue à l’heure actuelle une tournée des différents ports canadiens. Cette série de visites s’inscrit dans le cadre de l’étude sur les projets d’expansion portuaire que mène actuellement le Comité permanent des transports de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes.



« Par leur positionnement stratégique en tant que pièces maîtresses des chaînes logistiques, les ports deviennent de véritables poumons pour nos économies. Au Port de Montréal seulement, c’est 100 G$ de marchandises qui transitent annuellement, soit l’équivalent du quart du PIB du Québec. Il va sans dire qu’il s’agit d’une infrastructure essentielle », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.



Au cours de la semaine du 13 mars, le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères sera donc de passage aux ports de Montréal, Halifax, Saint-Jean, Hamilton et Prince-Rupert afin d’en apprendre davantage sur le transport de marchandises, sur les défis de l’industrie ainsi que sur les enjeux qui y sont associés.



« Afin de desservir leurs marchés respectifs, les ports sont généralement situés à proximité des grands centres urbains et des infrastructures routières et ferroviaires. Si des investissements substantiels sont nécessaires au cours des prochaines années afin d’assurer leur compétitivité et la fluidité des chaînes d’approvisionnement, au-delà de leur apport économique incontestable, la cohabitation avec les communautés demeure un enjeu primordial », ajoute le député bloquiste.



« Considérant le projet important qui s’en vient dans la circonscription à Contrecœur, je compte m’intéresser en particulier aux moyens qui sont mis en œuvre par les différentes administrations portuaires afin de limiter l’impact environnemental et social de leurs activités. Il y aura sans doute des façons de faire qui pourraient servir de source d’inspiration », conclut monsieur Barsalou-Duval.