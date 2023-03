Deux médailles en taekwondo pour Boucherville aux Jeux du Québec

Une imposante délégation de cinq athlètes et une entraîneuse représentaient le Club Taekwondo Boucherville aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup qui se tenaient du 3 au 11 mars derniers.



Deux des membres du Club faisant aussi partie d’un programme sport-études de Taekwondo ont remporté plusieurs de leurs combats et ont atteint la ronde finale du 6 mars. Benjamin P. Norris et Evelyne Péloquin ont ont raflé chacun une médaille de bronze.



De leur côté, Maryane Paradis, Justine Meilleur et Émile Meilleur ont fait preuve d’une détermination impressionnante en livrant des combats inspirés face à des adversaires redoutables. Tous ces jeunes sont revenus des Jeux forts d’une riche expérience et la tête pleine d’innombrables beaux moments dont ils se souviendront toute leur vie. Soulignons aussi que Émile Meilleur s’est vu décerné le prix de l’esprit sportif.



Ces jeunes ont bénéficié des précieux conseils de leurs entraineurs Marianne Péloquin, du Club Taekwondo Boucherville et de Benjamin Leboeuf, de Spin Taekwondo.