Crise humanitaire en Afghanistan: enfin, les ONG pourront pleinement remplir leur rôle

Les députés Alexis Brunelle-Duceppe et Stéphane Bergeron, respectivement porte-paroles du Bloc Québécois en matière d’Immigration et Droits de la personne ainsi qu’Affaires étrangères et Développement international, se réjouissent de la décision du gouvernement du Canada d’entreprendre la révision des dispositions du Code criminel qui limitent indûment l’action humanitaire en Afghanistan.



« Cette demande vient des ONG qui tentent de venir en aide et de fournir des soins, de l’eau et de la nourriture aux Afghanes et aux Afghans, directement sur le terrain. Actuellement, il n’est pas possible d’obtenir des exemptions en vertu de la loi canadienne, ce qui bloque le travail des organisations d’aide humanitaire. Au final, ce sont les Afghans qui souffrent du fait que le gouvernement tarde à moderniser le Code criminel en fonction de la situation actuelle. Il était grand temps qu’Ottawa aille de l’avant avec cette proposition que nous mettions de l’avant depuis des mois », souligne M. Brunelle‑Duceppe.



Le Bloc Québécois avait tenté de faire adopter une motion en février 2022 réclamant que les ONG « ne soient pas poursuivies nonobstant la présence d’une organisation terroriste à la tête du gouvernement afghan », afin de leur « permettre de jouer leur rôle de coopération et d’aide humanitaire dans les zones les plus à risques », sans succès.



« Il était temps que le gouvernement fédéral prenne le taureau par les cornes. Ça lui aura malgré tout pris des mois avant d’agir, si bien que les populations afghanes auront dû passer presque deux hivers complets dans des conditions extrêmement difficiles depuis le retour au pouvoir des talibans, tandis que les ONG canadiennes désespéraient de pouvoir leur venir en aide. Nous saluons malgré tout cette initiative tardive du gouvernement, tout en exprimant le souhait qu’il saura se montrer plus diligent pour assurer sa mise en œuvre et soutenir activement les ONG dans la poursuite de leur indispensable mission en Afghanistan », soutient le député Bergeron.



« Encore une fois, le Bloc Québécois vient démontrer l’importance de son travail à Ottawa, ainsi que son rôle proactif auprès du gouvernement pour l’avancement de nombreux dossiers. Maintenant, je m’attends à la collaboration de mes collègues pour accélérer le processus d’adoption du projet de loi, compte tenu de l’urgence de la situation et pour qu’enfin les ONG puissent pleinement remplir leur rôle », conclut Alexis Brunelle-Duceppe.