Boucherville : les collectes de matières recyclables et d’ordures ménagères seront aux deux semaines en 2024

La Ville de Boucherville annonce que les collectes d’ordures ménagères et de matières recyclables seront espacées aux deux semaines à compter du 1er avril 2024. Ces changements surviendront alors que l’élargissement de la collecte des matières organiques auprès des immeubles de 9 logements et plus et des commerces, industries et entreprises assimilables, sera complété sur l’ensemble du territoire. La volonté de la Ville à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à assurer une efficacité opérationnelle fait partie des éléments qui ont motivé cette décision.



En optimisant le tri des matières résiduelles, dont l’envoi des matières organiques dans le bac brun, la quantité de déchets déposés à la collecte des ordures ménagères devrait considérablement diminuer. En plus de produire du méthane lorsqu’elles sont envoyées dans les sites d’enfouissement, les matières organiques peuvent être valorisées à l’aide des collectes de matières organiques et de résidus verts, ainsi que du compostage domestique, permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre. D’ailleurs, 30 % des tonnages de matières que l’on retrouve dans les déchets sont des matières organiques qui pourraient être valorisées et 25 % sont des matières recyclables qui pourraient être déposées dans le bac bleu. Diverses autres matières, comme les résidus de construction, de rénovation et de démolition, qui devraient être apportées à l’écocentre, sont également bien présentes dans les déchets.



Pour bien trier les matières résiduelles et diminuer la quantité de déchets, les citoyens peuvent consulter le Bottin des récupérateurs de la Ville, un outil en ligne qui répertorie divers points de dépôt afin de réutiliser, recycler ou valoriser les objets et les matières, ou encore la page Web portant sur les collectes au boucherville.ca/collectes.



Transition écologique

En 2022, la Ville a poursuivi son virage vert avec la création de la Direction de l’environnement et de la transition écologique qui contribue activement à la protection de l’environnement et à la lutte aux changements climatiques. À cet effet, le secteur des déchets (matières résiduelles) génère une grande quantité de gaz à effet de serre au Québec, et ce, sans y compter la pollution produite par le transport des matières. Il est donc naturel de vouloir espacer les journées de collecte et, par le fait même, d’inciter les citoyens à adhérer à la collecte de matières organiques ainsi qu’aux autres mesures permettant de valoriser leurs matières.



Plusieurs autres municipalités de la province ont déjà diminué la fréquence de leurs collectes de déchets et de matières recyclables. Par ailleurs, le projet de Plan de gestion métropolitain des matières résiduelles (PMGMR) 2024-2031 de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) vise également une réduction de la fréquence des collectes d’ordures et de matières recyclables aux deux semaines.



Pour obtenir plus de renseignements, obtenir un bac ou vérifier l’admissibilité d’un bâtiment à la collecte de matières organiques, les citoyens peuvent contacter la Direction de l’environnement et de la transition écologique :

Téléphone : 450 449-8109

Courriel : environnement@boucherville.ca