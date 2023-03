Xavier Barsalou-Duval devient vice-président du Caucus multipartite de l’acier

Le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères, Xavier Barsalou-Duval a été élu parmi ses pairs, vice-président du Caucus multipartite de l’acier.



Le Caucus multipartite de l’acier est une instance composée de représentants issus de l’ensemble des formations politiques représentés à la Chambre des communes où les parlementaires ont l’occasion d’aborder de façon non partisane les enjeux qui touchent l’industrie sidérurgique au pays.



« Avec la présence d’une entreprise spécialisée dans la transformation de l’acier comme ArcelorMittal à Contrecœur qui emploie plus de 1000 travailleurs dans la circonscription, il m’apparaissait incontournable que je prenne part activement à ce caucus », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.



Le député se rappelle encore très fraîchement les fameuses surtaxes américaines de 25 % sur l’acier canadien qu’avait imposées l’administration de Donald Trump sur l’acier québécois et canadien avant la pandémie et toute la panique qui avait saisi l’industrie. Le président américain avait à l’époque reproché au Canada de servir de passoire pour le « dumping » chinois, ce qui avait forcé le gouvernement à resserrer sa surveillance.



« Il faut demeurer vigilant parce qu’on voit apparaître toutes sortes de tactiques pour tenter de casser l’industrie d’ici de la part d’entreprises étrangères, en particulier en provenance de la Chine. Malheureusement, le gouvernement libéral a été particulièrement laxiste en matière de lutte à la concurrence déloyale au cours des dernières années. Les travailleurs d’ici peuvent compter sur moi en tant qu’allié de tous les instants lors des prochains défis qu’ils auront à surmonter », a conclu le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères.