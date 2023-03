Mois de la prévention de la fraude : Flairez l’arnaque!

Selon la Sûreté du Québec, la fraude a occasionné plus de 30 millions de pertes financières au Québec l’an dernier, mais il y a fort à parier que ce chiffre soit beaucoup plus élevé, car bien des gens ne déposent pas de plaintes par la suite. Quoi qu’il en soit, la fraude est un grave fléau et elle en fait rager plus d’un!

La 19e édition du Mois de la prévention de la fraude se déroule sous le thème Flairez l’arnaque. Puisque les aînés sont des cibles de choix pour ces voleurs, il est important de connaître les fraudes visant spécifiquement les personnes âgées.

La fraude du « faux représentant d’une institution bancaire »

Les fraudeurs personnifient un soi-disant « conseiller financier » ou « enquêteur » et mentionnent à leur victime que des transactions frauduleuses ont été repérées sur leurs cartes de paiement. Les fraudeurs peuvent leur demander de confirmer des informations personnelles, les inciter à acheter des cartes prépayées pour collaborer à l’enquête ou à effectuer un transfert d’argent. Ils peuvent aussi leur demande de remettre leurs cartes dans une enveloppe qu’un complice viendra chercher à leur domicile.

La fraude des « grands-parents »

Il s’agit d’une fraude par téléphone où les fraudeurs visent spécifiquement les personnes aînées et se font passer pour un membre de la famille ou de leur entourage. Ils prétextent une situation de détresse (un accident, une arrestation, etc.) qui exige une aide financière immédiate. Ils intimeront à la victime de ne parler de la situation à personne. Les fraudeurs misent sur le sentiment d’urgence et la réponse émotionnelle de la victime pour obtenir ce qu’ils désirent. Des complices peuvent personnifier un policier ou un professionnel tel qu’un médecin ou un avocat afin d’accroître la crédibilité du scénario.

L’arnaque amoureuse

Le fraudeur entre en contact avec sa victime par l’entremise des médias sociaux ou de sites de rencontres. Grâce à des techniques de séduction (flatteries, compliments), il établit un lien de confiance avec la victime et lui dévoile des sentiments amoureux. Une fois la relation virtuelle établie, le fraudeur prétexte différents problèmes d’ordre financier afin d’inciter la victime à lui envoyer de l’argent.

L’arnaque bancaire

Il s’agit d’un stratagème qu’utilise un fraudeur pour initier un contact avec une victime sur les médias sociaux et lui faire miroiter la possibilité de gagner un montant d’argent très facilement.

La contrefaçon des billets de banque

L’argent comptant est un moyen commode et rapide de payer ses achats. Comme il s’agit d’un mode de paiement utilisé par tous, celui-ci intéresse les faussaires. Chaque fois que vous acceptez un billet de banque sans le vérifier, vous risquez d’être victime de contrefaçon.

Que vous soyez caissier ou client, vous pouvez aider à empêcher les faux billets d’entrer en circulation. Les commerçants victimes de fraude subissent des pertes dont ils répercutent souvent le coût sur les consommateurs, en l’occurrence, vous.

Les billets de banque canadiens sont pourvus d’éléments de sécurité qui sont faciles à vérifier et difficiles à contrefaire. La vérification systématique des billets est la meilleure façon de se protéger contre la contrefaçon.

Pour de l’information supplémentaire sur la prévention de la contrefaçon de monnaie, communiquez avec la Banque du Canada au 1 800 303-1282.

Des signalements essentiels

Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local, soit la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent au 450 536-3333 ou 1-888-678-7000. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

(Source : Sûreté du Québec)