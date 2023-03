TikTok sous haute surveillance à Sainte-Julie afin d’assurer la protection de ses données

La controverse entourant l’application TikTok a pris de l’ampleur au cours des derniers jours. Pour sa part, la Ville de Sainte-Julie a interdit l’installation de TikTok sur les appareils qu’elle fournit et elle a suspendu son compte en attendant les plus récentes recommandations gouvernementales à ce sujet.

Rappelons que la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a fait une déclaration le 27 février dernier annonçant l’interdiction d’utiliser l’application TikTok sur les appareils mobiles attribués par le gouvernement canadien, et les utilisateurs de ces appareils ne pourront plus télécharger l’application à l’avenir.

« À la suite d’un examen de TikTok, la dirigeante principale de l’information du Canada a déterminé que cette application présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité. La décision de supprimer et de bloquer TikTok des appareils mobiles du gouvernement est prise à titre préventif, surtout compte tenu des préoccupations concernant le cadre juridique qui régit les renseignements recueillis à partir des appareils mobiles. Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone », a-t-elle rappelé.

En parallèle, le 27 février également, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a annoncé l’entrée en vigueur de nouvelles directives pour les organismes publics du Québec afin de proscrire l’installation et l’utilisation de l’application Tik Tok sur les appareils mobiles du gouvernement. Par contre, l’utilisation de médias sociaux à titre personnel et sur des appareils non liés au gouvernement « demeure un choix personnel et assumé ».

Quelques jours plus tard, la direction générale de Sainte-Julie a envoyé un mémo interne interdisant l’installation et l’utilisation de l’application sur tous les téléphones cellulaires, tablettes et ordinateurs fournis par la Ville, par souci de protection de ses données.

La Ville a aussi recommandé aux employés et aux élus de retirer TikTok de leurs outils personnels en précisant qu’elle suspendait ses activités sur son compte professionnel. « Bien qu’aucune information ne démontre que l’application représente une menace pour la sécurité des renseignements personnels, Sainte-Julie tient à agir de façon préventive afin d’assurer la protection de ses données. La Ville poursuivra son analyse de la situation », est-il mentionné dans le document.