La Galerie Vincent-D’Indy accueille l’exposition Hallo Oma de Luc de Vette

Jusqu’au 16 avril, la Ville de Boucherville présente l’exposition Hallo Oma, de l’artiste peintre et dessinateur Luc de Vette, à la Galerie Vincent-D’Indy.

L’artiste bouchervillois a une maîtrise en arts plastiques à l’Université du Québec à Montréal. Il a participé à de nombreuses expositions solos et collectives. Il est récipiendaire de différentes bourses, entre autres du Conseil des arts et des lettres du Québec, et ses œuvres font partie de collections privées ainsi que de la collection de la Ville d’Ottawa.

L’exposition

Luc de Vette explore depuis longtemps la notion de temporalité. Hallo Oma se présente comme une chronique du quotidien, une série d’instants (extra)ordinaires peints au cours de la pandémie. Ces tableaux retracent une conversation téléphonique durant le confinement entre un homme et sa vieille mère dont la mémoire est défaillante. Chaque œuvre représente un sujet de cette conversation à sens unique qui se répétait jour après jour.

Reprenant les mécanismes de la « story », produite en grand nombre sur les réseaux sociaux pour partager images et activités quotidiennes, l’artiste transpose cette mise en scène instantanée du banal au grand format pictural, afin de conférer à ces moments précieux de tous les jours le caractère permanent et éternel des œuvres d’art.

Vernissage : 12 mars, 13 h.