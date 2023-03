Le maire Martin Damphousse élu pour un troisième mandat au conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec

Le maire Martin Damphousse a été réélu au sein du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de représenter le Caucus des municipalités de la Métropole-Couronne Sud. Il est actuellement le premier vice-président de l’UMQ.



Activement impliqué depuis 2017 au sein de cette influente instance municipale, il a été coprésident du comité des Assises et engagé dans le programme d’employabilité supporté par la Fondation Simple Plan et l’Association des centres jeunesse du Québec. Il est également membre de la Commission de l’environnement, du Comité sur les changements climatiques, de la Commission Femmes et gouvernance et du Comité maritime. Martin Damphousse a fièrement participé à deux reprises au Grand défi Pierre Lavoie en prenant part à l’équipe de l’UMQ.



« Je remercie de tout cœur mes pairs, mairesses et maires de la Couronne Sud de la Métropole qui m’ont renouvelé leur confiance. Je suis privilégié de représenter ma région au sein de ce conseil d’administration », affirme le maire Martin Damphousse.



Fondée en 1919, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Ses membres comptent plus de six millions de citoyennes et de citoyens et représentent 80 % du territoire (source UMQ). Informations supplémentaires : www.umq.qc.ca