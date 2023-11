La tournée de la CCIRS passe par Varennes

La délégation de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud s’est arrêtée à Varennes il y a quelques jours dans le cadre de sa tournée des villes du territoire. Après avoir visité les villes de Brossard et de Boucherville plus tôt en 2023, l’équipe de la Chambre s’est donc arrêtée à Varennes pour échanger avec le maire de la ville et président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), M. Martin Damphousse, et pour visiter trois entreprises : Zone Bières, Hitachi Énergie Canada et Protech Construction.

Isabelle Foisy, présidente du conseil d’administration, et Jean-François Lévesque, président-directeur général de la Chambre, ont pu discuter avec M. Damphousse concernant les défis et les opportunités liés au développement économique de la ville de Varennes, notamment dans le contexte du « Plan énergie » de l’UMQ en matière de transition énergétique durable et efficace.

Cette rencontre a ouvert la voie à des perspectives de collaboration fort intéressantes, dans le but de contribuer au développement économique de la ville et de mettre en lumière les succès entrepreneuriaux de son territoire.

À la suite de cette rencontre, les représentants de la Chambre se sont rendus chez Zone Bières, un magasin proposant une sélection de bières, de vins et de cidres québécois, ainsi que quelques produits du terroir.

Le troisième arrêt de la journée a conduit l’équipe de la Chambre chez Hitachi Énergie Canada, un chef de file dans la fabrication de transformateurs, dont l’usine de Varennes célébrait ses 50 ans d’histoire en 2021.

La journée s’est conclue chez Protech Construction, une entreprise familiale spécialisée dans le développement de projets immobiliers commerciaux et industriels, dans la construction de bâtiments et dans l’aménagement intérieur de commerce.