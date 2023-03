La FCC exhorte les parlementaires à geler leur salaire

La Fédération canadienne des contribuables exhorte les parlementaires à refuser les augmentations salariales proposées par le Bureau de l’Assemblée nationale. « Avant de se voter une augmentation salariale sur le dos des contribuables, les parlementaires devraient se demander s’ils en ont réellement besoin » a dénoncé Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la FCC. « Quel message les députés envoient-ils aux contribuables lorsqu’ils se donnent une augmentation salariale sans consulter ceux qui paient leur salaire? Cette pratique de l’Assemblée nationale doit changer. » Les députés de l’Assemblée nationale perçoivent présentement un salaire de 101 561$, sans compter les indemnités additionnelles obtenues grâce aux fonctions parlementaires ou le fond de pension. Le Bureau de l’Assemblée nationale a récemment annoncé la création d’un comité chargé d’évaluer les avantages dont disposent les parlementaires, en plus de proposer une augmentation salariale. Les élus auront toutefois le dernier mot sur les recommandations. « Les élus doivent être solidaires avec les contribuables et geler leur salaire » réclame M. Gagnon. « Avec un salaire dans les six chiffres, les députés de l’Assemblée nationale ont une rémunération supérieure à celle de plus de 92% des Québécois. Ce serait indécent qu’ils pigent dans les poches des contribuables alors qu’un grand nombre de familles peinent à payer leur épicerie et leur taxe foncière.» La CAQ, le PLQ et le PQ se sont exprimés en faveur des travaux du Bureau de l’Assemblée nationale. Seul Québec Solidaire a exprimé des réserves. Des provinces comme la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse ont refusé les augmentations de salaire.