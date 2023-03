Célébrons les femmes de Varennes

La journée internationale du droit des femmes est l’occasion de célébrer les réalisations des femmes dans tous les domaines de la vie, y compris la politique. Au fil des ans, les femmes ont joué un rôle de plus en plus important dans les sphères politiques, en brisant les barrières de genre et en apportant une voix unique et précieuse à la table des décisions.



À Varennes, ce sont quatre conseillères qui sont élues formant ainsi un conseil paritaire : Geneviève Labrecque, conseillère du district 3, Lagloiserie, Carine Durocher, conseillère du district 4, Notre-Dame, Natalie Parent, conseillère du district 6, Les Seigneuries et Brigitte Collin, conseillère du district 8, De Martigny. En Montérégie, une ville sur quatre est dirigée par une femme.



« Nous sommes fiers de souligner l’apport des femmes en politique à travers le monde. Elles ont contribué de manière significative à la création de politiques qui améliorent la vie des citoyens et des modèles pour les jeunes filles, en montrant qu’il est possible d’occuper des postes de pouvoir et influencer positivement les politiques. À toutes les employées de la Ville de Varennes, je suis fier de travailler avec des femmes exceptionnelles comme vous qui sont des exemples pour les générations futures. Votre détermination et votre persévérance inspirent tous ceux qui vous entourent et font de notre ville un endroit où il fait bon vivre. », affirme Martin Damphousse, maire de Varennes.



Rappelons que le maire, Martin Damphousse participe activement aux travaux de la Commission Femmes et gouvernance de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui a multiplié les initiatives, au cours des dernières années, pour favoriser une plus grande participation des femmes à la démocratie locale, accroître le nombre de candidates et d’élues lors des élections municipales et leur offrir un accompagnement approprié.