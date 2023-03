Le Théâtre Jankijou présente la pièce Equus de Peter Shaffer

Dans le cadre de sa 30e saison, le Théâtre Jankijou offre le 2e spectacle de la saison, EQUUS de Peter Shaffer.



Planté dans la rigide société anglaise d’un proche passé, Equus raconte l’histoire d’un jeune homme, Alan Strang qui, dans un moment de folie, crève les yeux de six chevaux. Son psychiatre, Martin Dysart, va tenter de démêler l’écheveau psychologique de son jeune patient.



Le dramaturge britannique Peter Shaffer (1926-2016) auteur d’Equus, est également connu et oscarisé, pour avoir écrit la pièce de théâtre et adapté le scénario du film « Amadeus » de Milos Forman.



Dans une mise en scène de Patriq Chénier, les comédiens ont reconnu plusieurs traits de caractère commun pour plusieurs personnes de notre société en travaillant le texte pour préparer leurs rôles et ce, sans nécessairement atteindre le même niveau de folie, que le jeune patient!



Les représentations auront lieu au centre multifonctionnel Francine Gadbois de Boucherville, au 1075 Lionel-Daunais, les 9,10 et 11 mars à 20h et le 12 mars à 14h. Les billets sont au coût de 15$ + frais via le site Le point de vente (www.lepointdevente.com). Des billets seront également disponibles à la porte au coût de 20$ chacun (comptant seulement).