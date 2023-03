Monique Éthier : une vie consacrée aux sports et loisirs en héritage à la communauté julievilloise!

Alors que la Journée internationale des femmes est à nos portes, le journal La Relève salue respectueusement une grande dame qui a marqué la vie sportive, communautaire et politique de Sainte-Julie. Les gens qui ont bien connu Monique Éthier ne seront pas étonnés d’apprendre que son nom de fille était Chaine car, comme l’arbre que ce mot évoque lorsqu’on le prononce à voix haute, elle avait sa force qu’elle mettait sans relâche au service de la collectivité…

Née à Lyon, en France, en 1933, Monique est arrivée à Sainte-Julie en 1971 alors que le village d’alors comptait à peine 2 500 personnes. Les deux étaient pour ainsi dire en effervescence, car la municipalité comptait déjà 14 000 âmes en 1981, soit un bond de plus de 500 % en seulement 10 ans!

Pour ce qui est de Monique, elle était elle aussi en « effervescence » puisqu’elle a multiplié les démarches pour offrir aux jeunes et moins jeunes de nombreuses activités de loisirs au fil des décennies. Il faut souligner ici que les petites municipalités en croissance n’avaient pas toujours les moyens d’offrir à leurs citoyens de telles activités variées puisque l’essentiel de leurs maigres budgets était souvent consacré aux travaux d’infrastructures municipales. Les initiatives citoyennes comme celles de Mme Éthier étaient donc plus que bienvenues!

C’est ainsi qu’elle s’est donnée à fond – malgré qu’elle avait quatre enfants et que son mari, un ingénieur, était souvent demandé à l’étranger – pour développer le soccer, bien sûr, mais aussi le volleyball, le badminton, la gymnastique, la ringuette et le ballon-balai en créant l’organisme Les Gymnases Sainte-Julie.

Énergique, dynamique et rassembleuse, elle a aussi été à la tête du Club de soccer Sainte-Julie pendant plus de 15 ans, qui offrait des volets récréatifs et compétitifs, ainsi qu’une école de soccer.

Son « trophée » et son rêve

Monique adorait tout particulièrement un autre « sport » : la politique! Fervente souverainiste depuis les tout débuts du Parti québécois, elle a toujours été très active de près ou de loin dans ce domaine. Et son « trophée » ultime, c’est peut-être quand elle a été cheffe de ville pour le candidat du PQ, Jean-Guy Parent, qui a été élu député en décembre 1985 dans la circonscription d’alors, Bertrand. Il l’avait emporté sur le chef du Parti libéral, Robert Bourassa, le nouveau premier ministre qui, humilié, a dû alors chercher à se faire élire dans une autre circonscription avant de siéger à l’Assemblée nationale! Monique Éthier a donc contribué à lui donner un… « carton rouge »!

En décembre 2005, un de ses grands rêves s’est réalisé alors que le Centre sportif de la Vallée du Richelieu (CSVR) voyait le jour et offrait principalement du soccer intérieur aux gens de la région dans un nouvel édifice de 30 000 pieds carrés, près de la jonction des autoroutes 20 et 30. Aujourd’hui le complexe a fait place au centre d’amusement intérieur Zükari, qui poursuit depuis maintenant 10 ans un but similaire au CSVR : faire bouger les jeunes!

Elle a toujours été très active et il est bon de savoir qu’elle a joué au badminton jusqu’à 87 ans, soit deux ans avant que la maladie ne l’emporte le 30 janvier dernier à 89 ans. Ses obsèques auront lieu le samedi 11 mars prochain alors que parents et amis accueilleront les gens de 9 h à 11 h au Salon funéraire Demers de la rue Principale, avant de lui rendre un dernier hommage à l’église de Sainte-Julie dès 11 h.

« Elle a eu cette merveilleuse bonté de rapprocher tout le monde à travers le sport et les activités de loisir », a lancé avec fierté son fils Marc qui a été un témoin privilégié de tout ce qu’elle a accompli au fil de ces 50 ans à Sainte-Julie. « Elle a laissé un legs incroyable à toute la communauté d’ici! »