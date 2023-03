2 mars: stationnement de nuit interdit de 23 h ce soir à 7 h à Varennes

Stationnement de nuit interdit de 23 h ce soir à 7 h demain matin à Varennes.



Des contraventions seront émises aux propriétaires de véhicules stationnés sur la rue durant les périodes d’interdiction et tout véhicule gênant le travail de déneigement pourrait être remorqué. Merci de votre collaboration.



Pour plus d’information sur le stationnement de nuit et le déneigement, rendez-vous sur la page Info-Hiver.