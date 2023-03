Investissement de 1,3 M$ : le skate park de Boucherville fera peau neuve

Les adeptes de sports à roulettes seront heureux! Le skatepark de Boucherville sera complètement refait au goût du jour. Une piste à rouleaux (pumptrack) sera même aménagée. Le conseil municipal a autorisé une dépense de 1,3 M$ pour réaliser les travaux qui devraient commencer à l’automne 2023 pour être terminés au printemps 2024.

Le parc de planche à roulettes demeurera au même endroit, sa superficie sera similaire, mais la forme différente et les infrastructures seront toutes nouvelles. Son aménagement a notamment été réfléchi par des jeunes.

« Nous avons travaillé un concept en collaboration avec le Comité jeunesse de Boucherville. Comme nous sommes actuellement à élaborer les plans et devis, nous ne pouvons pas encore préciser quels seront les équipements finaux du parc. Toutefois, nous pouvons vous dire qu’il sera complètement renouvelé et qu’il s’agira d’un parcours technique appelé « street » (ou de rue) dans le jargon de ces sportifs », indique la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

Une pumptrack, soit une piste à rouleaux ou à vagues, sera ajoutée. Elle sera accessible aux planches à roulettes, aux vélos BMX et aux trottinettes. Il s’agit d’un parcours composé de bosses et de virages relevés qui permettent aux utilisateurs de gagner de la vitesse en pompant ou en générant de l’élan par des mouvements du corps de haut en bas, plutôt que de pédaler ou de pousser .

Le système d’éclairage sera également mis à niveau, et un aménagement paysager sera conçu. Un abri et des bancs seront ajoutés.

Le parc situé à proximité de la Maison des jeunes sur le chemin du Lac a été construit en 2000. Il a été ouvert 171 jours entre le 16 avril et le 31 octobre 2022. Durant ses heures d’ouverture, il a été fréquenté en moyenne par 46 personnes chaque jour. La Ville a compté une présence de 8 015 jeunes pour cette période.

La Ville ne bénéficiera d’aucun soutien financier pour la concrétisation du parc.