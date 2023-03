1,5 M$ pour 15 nouveaux projets d’organismes luttant contre l’intimidation au Québec

En appui à la lutte contre l’intimidation, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, a annoncé une aide financière de 1,5 million de dollars pour permettre la mise en œuvre de 15 nouveaux projets dans sept régions du Québec dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation. Les organismes subventionnés réaliseront ainsi leurs actions au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la Capitale-Nationale, en Mauricie, en Estrie, à Montréal, en Chaudière-Appalaches et dans le Centre-du-Québec, alors que près de la moitié de ces initiatives connaîtront ensuite un déploiement national. Rappelons que l’objectif premier du programme Ensemble contre l’intimidation est de soutenir des projets pouvant contribuer, de manières variées, à prévenir et contrer les actes d’intimidation et de cyberintimidation ainsi qu’à bonifier le soutien aux victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs de ces actes. « En nous dotant d’outils de prévention et en appuyant les organismes impliqués dans la lutte contre l’intimidation, nous contribuons ensemble à créer une société plus juste et plus équitable. Je tiens à saluer le travail à venir des 15 organismes soutenus et je souhaite que leurs actions fassent boule de neige et en inspirent d’autres à poser des gestes bénéfiques au sein de leur communauté. Peu importe l’âge que l’on a ou le milieu dans lequel on vit, personne ne doit être victime d’intimidation au Québec », a déclaré Suzanne Roy, ministre de la Famille.

