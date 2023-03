Un rôle principal pour une Bouchervilloise dans Coco ferme

Le nouveau film Coco ferme sorti sur grand écran il y a quelques jours a fait grand tapage dans les médias, et devinez qui joue un des trois rôles principaux ? C’est Emma Bao Linh Tourné, une Bouchervilloise âgée de 13 ans.

Dans ce nouveau conte pour tous de Sébastien Gagné, Emma Bao interprète le rôle d’Alice, une jeune maraîchère active sur les réseaux sociaux. Elle va aider Max et Charles, deux jeunes entrepreneurs, qui se lancent en affaires dans la production d’œufs de poules, un projet qui ne manque pas de défis.

Emma Bao fait également partie de la distribution de Comme des têtes de poule, une série jeunesse à Télé-Québec. Elle fait de plus du doublage et elle prête sa voix à la Princesse Leia dans Obi Wan Kenobi (Star Wars) et à Meilin Lee dans Alerte Rouge.

La jeune artiste a une belle carrière devant elle et les projets ne manquent pas. On pourra d’ailleurs la voir l’automne prochain dans le rôle de Sao Mai, la cousine de Kim Thuy, dans le film Ru de Charles-Olivier Michaud. « Si vous avez un rêve, accrochez-vous à celui-ci ! », affirme-t-elle.