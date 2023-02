Préposés aux prêts d’embarcations recherchés à Sainte-Julie

🌞🛶 Tu aimerais aider les citoyens ? Tu désires travailler dans le magnifique décor du lac des Outardes ? Le Service des loisirs est à la recherche d’étudiants pour occuper le poste de préposé aux prêts d’embarcations pour l’été 2023 !

Travailler avec nous, c’est :

🕑 Un horaire de travail de 20 h par semaine du 5 au 23 juin, lundi au vendredi de 18 h à 20 h, samedi et dimanche de 13 h à 18 h ;

🕑 Un horaire de travail de 45 h par semaine du 26 juin au 20 août,

lundi au vendredi de 13 h à 20 h, samedi et dimanche de 13 h à 18 h ;

💰 Un taux horaire de 16,75 $ à 17,00 $ selon l’affectation ;

‍🚲 Un emploi à proximité de chez toi ;

‍⛰ Une vue incroyable sur le lac et la montagne !

Pour connaître toutes les conditions de travail et la marche à suivre pour faire parvenir ta candidature 👇

https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/administration/emplois

Tu as jusqu’au 1er mars pour soumettre ta candidature.