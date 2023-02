Une exposition dédiée au jeune Carlo Acutis à l’église Sainte-Famille

L’église Sainte-Famille de Boucherville consacrera cinq jours, soit du 8 au 12 mars, au jeune Carlo Acutis. Ce jeune passionné d’informatique et du sport a su partager son amour pour l’Eucharistie par l’entremise des réseaux sociaux. Sa grande œuvre, l’exposition informatique sur les miracles eucharistiques, qu’il a réalisée un an avant de mourir, a eu un grand succès dans le monde entier. Carlo est décédé à 15 ans d’une leucémie et a été béatifié le 10 octobre 2020, à Assise, en Italie.

L’exposition internationale Les miracles eucharistiques dans le monde sera présentée par Louise Normandeau, présentatrice missionnaire. On y trouvera une sélection des 136 affiches descriptives sur les miracles eucharistiques, une vidéo sur la vie de Carlo, et des supplémentaires sur ce jeune Bienheureux. L’église Sainte-Famille est située au 560 boul. Marie-Victorin à Boucherville.

Visites guidées : 8 mars à 15 h 30; 9 mars à 13 h 30 et 19 h; 10 mars à 10 h, 13 h 30 et 19 h; 11 mars à 13 h 30 (pour les jeunes), à 15 h 30; et 12 mars à 9 h 30 et 13 h 30.