Félicitations aux élèves persévérants de Varennes!

Le conseil municipal de Varennes est fier de féliciter ses élèves pour leur persévérance et leur réussite scolaire dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Seize récipiendaires ont été désignés par leur école respective pour s’être démarqués pour l’ensemble de leur parcours scolaire et se sont vu remettre un certificat dans le cadre d’une cérémonie à la Maison Saint-Louis. Il est important de reconnaître les efforts de ces élèves exceptionnels qui ont fait preuve d’un engagement remarquable envers leur éducation.



« Ces élèves ont travaillé dur pour atteindre leurs objectifs académiques et ont démontré une volonté de réussir malgré les obstacles rencontrés. Leur détermination et leur engagement sont un exemple inspirant pour leurs camarades de classe et pour tous les Varennois », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Les Journées de la persévérance scolaire ont pour but de mobiliser et d’activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages de posséder un diplôme.



« Nous sommes convaincus que leur persévérance les mènera vers de grandes réalisations dans leurs vies professionnelle et personnelle. Nous sommes fiers de les avoir comme membres de la communauté et sommes impatients de les voir continuer à exceller dans leurs études », ajoute Gaétan Marcil, conseiller municipal du district no 7, Saint-Charles, et président du comité de la culture, du patrimoine et de la toponymie de la Ville.



Le conseil municipal, avec la participation du commerce Hamster Buro et cie, a offert des bons d’achat de 75 $ à chacun des élèves.



Voici la liste des récipiendaires :



Centre d’éducation des adultes des Patriotes

Catherine Loranger

Vanessa Lepage-Leblanc



École secondaire le Carrefour

Matvii Knysh, 5e secondaire

Vincent Philippin, 5e secondaire



Collège Saint-Paul

William Coe en 2e secondaire

Cédrick Lafontaine, 5e secondaire



École La Source

Juliane Legendre, 6e année

Jade Goyette, 6e année



École du Carrousel

Léo Bourassa, 6e année

Meganne Grenier, 6e année



École La Roseraie

Léa Bilodeau, 6e année

Olivier Laflamme, 6e année



École trilingue Vision

Élizabeth Laforest, 6e année

Matthew Bule-Stanich, 6e année



École Les Marguerite

Evaelle Therrien, 6e année

Jean-Maxim Coutu, 6e année



École J.-P.-Labarre

Ulrich Yemele-Atemkeng

Lauriane Goulet