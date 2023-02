Une aide financière de 100 000 $ pour intéresser davantage les jeunes à la politique municipale

L’adjoint gouvernemental du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Rivest, a annoncé l’octroi d’une somme de 100 000 $ à la Fédération québécoise des municipalités, pour le projet Engagement et dynamisme des jeunes élus.es municipaux, dans le cadre de la Journée expertise jeunesse. Ce projet vise à stimuler l’implication des jeunes dans la vie politique municipale à l’aide de mesures structurantes. « La Fédération québécoise des municipalités constitue un partenaire précieux du Secrétariat à la jeunesse. Je la remercie ainsi que toutes les municipalités et les MRC qui s’engagent à offrir des milieux de vie inspirants dans le respect des particularités de chaque région. Je les félicite également de faire en sorte que les jeunes se sentent concernés par les défis de leur communauté et aient envie de contribuer à les relever », a déclaré pour sa aprt Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse.