Léopold Hamel était la voix et les yeux des gens de la région!

C’est avec grand tristesse que l’équipe du journal La Relève a appris le décès de Léopold Hamel, son chroniqueur du populaire « Touche à tout » et son représentant pendant de nombreuses années.

Léo a eu le bonheur de voir ses enfants Stéphane et Karine, ainsi que son petit-fils Edgar le jour de son 82e anniversaire, le dimanche 5 février dernier, en compagnie de sa femme qu’il aime tant, Francine. Puis, celui qui était depuis longtemps aux prises avec la maladie pulmonaire obstructive chronique (MOPC) s’est étendu sur le divan pour dormir et il est parti doucement au cours de la nuit…

« Ces dernières semaines, je repassais les événements de ma vie », est-il écrit sur sa page Facebook, avec la complicité de son fils Stéphane. « J’ai eu des hauts et des bas comme tout le monde, mais il y a une chose que personne ne peut m’enlever… J’ai fait une différence sur cette terre : j’ai aidé mon prochain! »

« J’ai créé des événements qui ont fait des heureux! (…) J’ai passé de bonnes années avec le Club Optimiste, les Chevaliers de Colomb, Les Métallos. Merci à tout le monde de m’avoir suivi dans ces aventures », a poursuivi celui que l’on voyait souvent avec un sourire contagieux aux lèvres et son « kodak » au cou!

« Quoi qu’on en dise, j’ai toujours eu cette envie de changer le monde pour le mieux. J’ai tout de même conseillé plusieurs premiers ministres, influencé l’amélioration de « ma » ville de Contrecœur, j’ai toujours voulu le bien de la collectivité jusqu’à, parfois, m’oublier au passage. »

Ils seront donc nombreux, ceux qui voudront rendre un dernier hommage à Léopold et il les attendra le samedi 15 avril prochain à l’église Sainte-Trinité de Contrecœur dès 13 h. « J’espère vous voir tout sourire à vous raconter des anecdotes, des souvenirs, à rire et à pleurer. Cela sera pour moi, la chance de croire que, pour une dernière fois, j’aurai rendu les gens heureux. »

Je veux pour ma part souligner que le nom Léo, signifie Lion en latin, le roi de la jungle. Mais Léo ne se prenait pas pour un roi… Il voulait plutôt que ce soit les autres qui se sentent comme des rois en les mettant en vedette dans ses articles et ses chroniques!

« La grandeur d’un homme ne se mesure pas à la richesse qu’il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui. »

Ton sourire et ton rire résonnent à jamais dans nos cœurs Léo!