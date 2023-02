Victimes de leurre recherchées

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir été victime de Marc-André Landry, 34 ans, en lien avec des crimes à caractère sexuel.



Marc-André Landry a été arrêté le 2 novembre 2022 et fait maintenant face aux chefs d’accusation suivants :

• Obtention de services sexuels moyennant rétribution (2 chefs)

• Leurre (2 chefs)



Les gestes reprochés auraient été posés à l’endroit de 2 victimes d’âge mineur. Il a été remis en liberté avec des conditions, entre autres :

– Interdit d’être en présence d’une personne mineure

– Interdit d’utiliser internet à des fins récréatives.



Le SPAL croit qu’il est fort possible que l’accusé a posé des gestes illégaux à caractère sexuel envers d’autres victimes d’âge mineur dans l’agglomération de Longueuil ou ailleurs au Québec.



Il aurait abordé ses victimes sur les médias sociaux, entre autres, Snapchat et Messenger, en utilisant les noms d’utilisateurs suivants :

Ti-Marc Landry et Topgnreux.



Le SPAL demande donc à toute personne détenant de l’information au sujet de Marc-André Landry de communiquer avec le (450) 463-7211.



Toutes les informations transmises seront traitées de façon confidentielle.



Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.