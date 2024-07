Fraudeur d’asphalte derrière les barreaux : victimes recherchées

Patrice Lamer est derrière les barreaux pour avoir soutiré de l’argent à plusieurs personnes après avoir vendu de faux contrats d’asphaltage. Le Service de police de l’agglomération de Longueuil recherche d’ailleurs d’autres victimes.

L’homme de 42 ans se présentait chez les gens afin d’effectuer des soumissions pour l’asphaltage de leurs entrées résidentielles au nom de la compagnie Gestion Multi Pro.

Selon le SPAL, « il exigeait de ses victimes des dépôts de montants variant entre 450 $ et 3 700 $, payables en argent. Dans certains cas, les travaux ont été effectués partiellement ou n’ont simplement jamais été entrepris.»

Initialement, les premières victimes de ce fraudeur ont contacté le SPAL. Parmi elles, se trouvaient trois résidents de Brossard et un de Longueuil, dans le secteur de l’arr. de Saint-Hubert. Au cours de l’enquête, de nouvelles victimes se sont manifestées.

Lamer ajoutait à son stratagème une offre de services incluant d’autres travaux que l’asphaltage. Il offrait également des services de peinture, de réparation de balcons et de pavé uni.

Les enquêteurs du SPAL ont procédé à son arrestation à la suite de quatre mandats d’arrestation émis dans des dossiers de Longueuil et d’un mandat d’arrestation de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Jusqu’à maintenant, une vingtaine de dossiers sont reliés à des événements l’impliquant en 2024, et touchant cinq villes. Les fraudes s’élèvent à plus de 40 000 $.

« Si vous avez été victime de Patrice Lamer, veuillez contacter le 450-463-7211 », informe le SPAL.