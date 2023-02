Rencontre des membres de la CDC Marguerite-D’Youville avec la députée et ministre Suzanne Roy

Madame Suzanne Roy députée de Verchères, ministre de la Famille et responsable de la Montérégie a répondu avec empressement à l’invitation de la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville pour venir rencontrer les organismes du territoire. La ministre était accompagnée de ses deux attachées politiques : mesdames Sarah Leclerc et Carol Lyne Lamont.



Cette rencontre s’est tenue au centre communautaire de Verchères le lundi 6 février 2023. Ce sont quatorze organismes représentants plusieurs secteurs d’activités qui sont venus exposer leurs principaux enjeux et préoccupations. Cette rencontre donnait suite à une consultation des membres souhaitant que la Corporation organise des rencontres avec les élu.es de la région. Madame Roy a exprimé son grand enthousiasme à venir entendre les groupes communautaires. Pour les organismes, cette rencontre a permis de mieux connaître le rôle de la députée dans la circonscription ainsi que les modalités à suivre pour rentrer en contact avec elle ou les membres de son équipe.



Les organismes ont senti une réelle écoute et une proximité avec la députée durant l’entretien. Ils ont entre autres partagé les enjeux suivants:

• La nécessité de financer les organismes à la mission globale plutôt que par des appels de projets.

• La difficulté pour les organismes à recruter ou à retenir les travailleuses·eurs à cause des faibles conditions salariales.

• La difficulté des organismes à faire revenir les bénévoles au sein des organisations.

• Les problèmes liés aux enjeux de logements et du faible taux d’inoccupation.

• Les problématiques de mobilité en transport collectif dans notre MRC.



Selon madame Roy « cette rencontre aura permis des échanges fructueux : c’est en collaborant tous ensemble que notre communauté en bénéficiera. Déjà nous avons commencé à réfléchir sur des pistes de solutions afin de faire cheminer certains dossiers. Nous avons une région active au niveau des organismes communautaires et une énergie qu’on ne retrouve pas ailleurs. Ils sont essentiels au tissu social et je suis heureuse de voir leur dynamisme sur le terrain. »



Les organismes et la Corporation remercient madame Roy et son équipe pour leur implication dans la mise en place de cet événement. Cette rencontre a permis de démontrer l’ampleur du mouvement communautaire sur le territoire ainsi que l’expertise des professionnelles et professionnels du milieu communautaire. Il faut rappeler que les organismes ont fait preuve d’agilité, malgré la rareté de ressources pour pallier les manques et soutenir les populations les plus vulnérables lors de la pandémie et encore aujourd’hui.