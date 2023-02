Grand chantier pour les familles : Suzanne Roy annonce la mise en place du Bureau d’accélération des projets

À peine nommée ministre de la Famille, le mandat de l’ex-mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, sera des plus importants, car les besoins pour une place en Centre de la petite enfance (CPE) sont énormes. En quelques semaines toutefois, son ministère a mis en place un tableau de bord qui permettra à la population de mieux suivre l’évolution des travaux visant à compléter le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE), ainsi qu’un Bureau d’accélération de projets.

Le 31 janvier dernier, la ministre a rappelé que le Grand chantier pour les familles a été lancé dans le but de compléter et de moderniser le réseau inauguré en 1997 et que, près de 25 ans après sa création, le gouvernement s’est engagé pour la première fois à ce que chaque enfant ait accès à une place en SGEE. Elle a ajouté que le Grand chantier pour les familles représente un investissement de l’ordre de plus de 3 milliards de dollars, dont 1,8 milliard en nouvelles mesures d’ici 2024-2025.

Afin de suivre l’état d’avancement du Grand chantier pour les familles présenté en octobre 2021, Suzanne Roy a donc dévoilé une première version d’un tableau de bord présentant les améliorations concrètes en matière d’accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l’enfance.

Mis à jour mensuellement et disponible sur le Web, ce tableau permet de prendre connaissance, en un seul coup d’œil, les six indicateurs de l’évaluation de la performance des mesures mises en place dans le cadre du Grand chantier, soit le taux de réalisation du réseau; la répartition des places; la création de nouvelles places subventionnées; l’état d’avancement du Grand Chantier; la proportion de l’offre de places subventionnées dans le réseau; la couverture de l’offre de places en services de garde.

Puis, le 6 février dernier, la ministre de la Famille a annoncé la mise sur pied du Bureau d’accélération de projets, fruit d’une collaboration étroite entre les principaux partenaires associatifs et le ministère. Le Bureau a pour mandat principal d’accélérer le développement des projets de création de places en services de garde éducatifs à l’enfance et ses membres se réuniront dès février pour étudier leurs premiers dossiers.

« Nous avons la responsabilité de mener à terme le plus grand chantier de l’histoire du ministère de la Famille. Déjà, nos efforts portent leurs fruits puisque nous venons de connaître l’année la plus productive depuis 20 ans en matière de création de places. Or, près de 30 000 places sont en voie de création et nous devons livrer la marchandise. Grâce à l’expérience et aux connaissances des partenaires, nous pourrons agir afin d’accélérer le plus grand nombre de projets », a souligné Mme Roy.