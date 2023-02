L’UPA Montérégie lance une série de vidéos sur la formation « Agir en sentinelle »

Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide 2023, la Fédération de l’UPA de la Montérégie est heureuse de lancer, en collaboration avec cinq centres de crise et de prévention du suicide en Montérégie, des capsules vidéo explicatives sur la formation « Agir en sentinelle – Déclinaison agricole ».



Ces vidéos ont été conçues pour faire connaître le rôle de « Sentinelle » et encourager les personnes liées au milieu agricole à suivre ces formations afin d’être mieux outillées pour aider les productrices et producteurs en détresse psychologique.



Au cours de la semaine, soit du 6 au 10 février, une vidéo sera publiée chaque jour sur les réseaux sociaux de l’UPA Montérégie sur Facebook, Instagram et TikTok.



La Fédération souhaite remercier chaleureusement les partenaires qui ont pleinement contribué au projet : Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville à Saint-Jean-sur-Richelieu, Contact Richelieu-Yamaska à Saint-Hyacinthe, Maison Sous les Arbres à Châteauguay, Traversée à Sorel-Tracy et Tournant à Salaberry-de-Valleyfield.



« La Fédération de l’UPA de la Montérégie est heureuse de prendre part à la 33e Semaine de prévention du suicide. Avec un taux de détresse et de suicide chez les agricultrices et agriculteurs deux fois plus élevé que dans l’ensemble de la société, la santé psychologique est un sujet prioritaire à la Fédération. Nous encourageons toutes personnes qui interviennent directement ou indirectement avec le milieu agricole à suivre la formation Sentinelle. Il s’agit d’une solution concrète qui permet à des personnes-ressources d’agir comme filet de sécurité et de contrer l’isolement des productrices et producteurs de notre région. » affirme M. Jérémie Letellier, Président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie



« La raison pour laquelle les travailleurs agricoles et intervenants doivent suivre la formation est la suivante : ils sont en contact direct avec les producteurs agricoles dans leur quotidien. Ils sont l’équipe de première ligne pour faire du référencement et accompagner une personne en détresse. Cette formation est essentielle et d’une importance capitale. », déclare M. François Vincent, président du Syndicat de l’UPA de Beauharnois-Salaberry et Sentinelle.



« Il était primordiale pour nous de faire une déclinaison agricole dans la formation « Agir en Sentinelle » pour la prévention du suicide. Le taux de suicide chez les producteurs agricoles est très élevé. Les Sentinelles pourront référer directement au centre de crise et prévention du suicide de leur région. Nous travaillons aussi avec les travailleuses de rang de l’ACFA. » Myriam Lafond, directrice générale du Centre de crise et de prévention du suicide Haut-Richelieu-Rouville.



Découvrez les 5 capsules vidéo!



Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (4 minutes) : https://youtu.be/Rk-I59M2dcM

Quelle est l’importance d’une sentinelle (30 sec.) : https://youtu.be/jt7Y-ObNmuo

Quel est le rôle d’une sentinelle (30 sec.) : https://youtu.be/SmiBpxAOakw

Pourquoi devenir une sentinelle (30 sec.) : https://youtu.be/fIM5k9RUb3Q

À qui s’adresse la formation sentinelle (30 sec.) : https://youtu.be/8q7jm9CQOxU