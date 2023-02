Aéroport de Saint-Hubert : vers une interdiction des vols de nuit commerciaux et un suivi du climat sonore

Le 2 février, la Ville de Longueuil et l’Aéroport Montréal – Saint-Hubert (YHU) ont annoncé la conclusion d’une entente visant à assurer un « développement aéroportuaire positif et un vivre-ensemble harmonieux avec la population de la région ». Ils s’engagent notamment à interdire les vols de nuit commerciaux de 23 h à 6 h, sauf exceptions, et mettre en place un système de suivi du climat sonore.

Rappelons dans ce dossier qu’un processus de consultation sur le développement de l’aéroport a été mené par l’Office de participation publique de Longueuil (OPPL), dont le rapport fut rendu public le 1er novembre dernier. À la suite de ce dépôt, les deux parties ont par la suite convenu de répondre aux préoccupations soulevées ainsi qu’aux recommandations soumises. Ils se sont donc entendues sur une série de mesures conjointes structurantes qui s’inscrivent dans une démarche visant un développement aéroportuaire en concordance avec les meilleures pratiques d’acceptabilité sociale.

La Ville et YHU s’engagent donc, entre autres, à interdire les vols de nuit commerciaux de 23 h à 6 h, sauf exceptions; mettre en place un système de suivi du climat sonore; participer à la Table des partenaires chargée d’élaborer la vision du développement de la zone d’innovation aérospatiale et le plan particulier d’urbanisme (PPU) conséquent; œuvrer de concert pour cibler 500 000 mètres carrés de terrains appartenant à YHU pouvant être consacrés au développement de la zone d’innovation aérospatiale; travailler à l’atteinte des objectifs du Plan climat de la Ville de Longueuil visant la carboneutralité en 2050.

« Les projets futurs devront ainsi respecter ce cadre nouvellement établi, qui donne à la fois la priorité à la qualité de vie, au développement économique et à l’environnement », a précisé pour sa part la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

« J’entends assurer une gestion efficace et pragmatique du développement de l’Aéroport Montréal – Saint-Hubert afin de lui permettre d’atteindre son plein potentiel et ce, dans la bonne entente et le respect de nos partenaires et de la population », a renchéri de son côté le directeur général de YHU, Yanic Roy.