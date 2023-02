Oui à une nouvelle école à Boucherville : pour nos enfants et l’environnement

C’est confirmé, une nouvelle école à Boucherville. C’est une nécessité, les enfants ont droit à une école de quartier. C’est éco-responsable, si nous faisons les bons choix de construction et d’emplacement.



D’emblée, j’annonce mes couleurs, je suis plus qu’en faveur d’un nouvel établissement scolaire. Ayant enseigné dans toutes les écoles de notre belle ville, je peux affirmer qu’elles sont toutes bien entretenues mais, que certaines accusent plusieurs ennuis de vieillesse. Des rénovations, des mises à jour, des modulaires…tout a été réalisé afin d’accommoder nos enfants.



Mais voilà, la population s’agrandit et est mal desservie. Combien d’histoires déchirantes : « mes 3 enfants ne peuvent aller dans la même école faute de place » ou encore « mon grand devra compléter sa 6e année dans une autre école » sans oublier « j’habite à 1,5km de cette école, pourquoi mon enfant se doit de fréquenter une école à 8 km de mon domicile ».



La construction d’une nouvelle école est obligatoire et changera le paysage pour certains citoyens. Les arguments de ceux-ci sont valables:



Pourquoi dans ma cour? Parce que le choix d’emplacement est limité.



Il y aura impact sur l’environnement (les îlots de chaleur). Pourquoi justement ne pas en profiter pour bâtir une école verte soucieuse des questions environnementales.



L’achalandage dans le quartier sera augmentée . Pas si l’école dessert en priorité les enfants du quartier.



Citoyens, citoyennes de Boucherville j’appelle à votre sens de la communauté: nos enfants méritent le meilleur environnement pour s’épanouir. Une école apporte de la vie et une perspective d’avenir pour les générations futures.



Prenons le temps de bien faire les choses et construisons cet établissement en respectant citoyen(nes), environnement et, surtout, LES ENFANTS!



Philippe Néron

Directeur des Ateliers Nez Rond

Enseignant

Père de famille