Succès de la Guignolée de Boucherville

La Ville de Boucherville et le Comité d’entraide de Boucherville (CEB) sont fiers d’annoncer que la campagne de la Guignolée de Boucherville 2022 lancée en novembre dernier a dépassé ses objectifs! En effet,

celle-ci a permis de recueillir près de 126 000 $ en dons et environ 20 000 livres de denrées non périssables pour regarnir le Garde-Manger du CEB. L’organisme a également été en mesure d’offrir 206 paniers de Noël bien remplis, qui ont fait la joie de 450 citoyens et qui ont rendu le temps des Fêtes de ces derniers plus doux.



Plus de 1 300 Bouchervillois vivent sous le seuil de la pauvreté. En cette période difficile et instable d’insécurité financière, les besoins monétaires et alimentaires se font plus criants. La compassion et la générosité des citoyens dans le cadre de cette campagne ont vraiment pris toute leur importance et le CEB en est extrêmement reconnaissant.



« Le Comité d’entraide de Boucherville joue un rôle de premier plan lorsqu’il est question d’aide à la population en précarité financière à Boucherville. Il répond à des besoins élémentaires, soit par des services alimentaires, scolaires ou de soutien émotif et psychologique.

Encore une fois cette année, on peut dire mission réussie pour la Guignolée de Boucherville! Bravo aux membres du Comité d’entraide de Boucherville et à ses nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de cette édition 2022. Également, le contexte économique instable n’a pas empêché de nombreux citoyens à faire acte de générosité pour soutenir les plus vulnérables de notre communauté. Les dons amassés en argent et en denrées ont dépassé nos attentes une fois de plus! La conclusion heureuse de cette campagne est le fruit d’une forte solidarité au sein de la communauté. Merci à tous : généreux donateurs, employés de la fonction publique, bénévoles, commerces et industries. Vous faites une réelle différence au sein de la communauté! », a mentionné Jean Martel, maire de Boucherville et président d’honneur de la Guignolée de Boucherville.

Tous engagés pour la cause!

C’est avec enthousiasme et détermination que près de 80 employés de la Ville de Boucherville ont répondu présents le 8 décembre dernier lors de la traditionnelle collecte de rue de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. Souriants et bien emmitouflés, tous étaient fiers de pouvoir participer à ce grand mouvement de solidarité.



En plus des employés municipaux, le CEB et la Ville tiennent à remercier tous les généreux donateurs, la présidente de l’Assemblée nationale et députée de Montarville, Nathalie Roy, la caisse Desjardins des Patriotes, Scardera Fleurs et Jardins, le Centre des générations de Boucherville, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB), l’Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB), la Fraternité des policiers et policières de l’agglomération de Longueuil, la Légion Royale Canadienne, filiale

266 Pierre-Boucher, Moisson Rive-Sud, Pharmacie Jean Coutu Daniel Busque, Elie Tawil & Mark Malek, Uniprix, Lantic Rodgers, Groupe Action-Grenier, IKEA Boucherville, Le Tigre Géant, Rachelle Béry Boucherville, Provigo Le Marché, Maxi, Métro Plus Sabrevois, Métro Messier, Super C, Loblaws, Intercom Services immobiliers, l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ), les écoles primaires et secondaires de Boucherville, les résidences Caléo et Chartwell, la Fabrique des petits lutins ainsi que les nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de cette campagne.



À propos du Comité d’entraide de Boucherville (CEB)

En place depuis plus de 40 ans, le CEB a pour mission de soutenir les citoyens de Boucherville qui sont dans le besoin ou qui éprouvent des difficultés financières.



Plus précisément, le CEB :



• lutte contre la pauvreté en fournissant nourriture, vêtements, meubles et toute autre nécessité de la vie aux personnes à faible revenu;



• combat l’isolement social en payant pour des activités parascolaires, des camps de jour et d’été, et autres événements, dans le but d’aider les personnes défavorisées;



• offre des services de soutien émotif et psychologique aux personnes en situation de détresse, en collaboration avec les ressources du milieu;



• amasse des dons en argent et en biens afin de venir en aide aux familles défavorisées.

De l’aide à l’année

En terminant, le CEB aide toute personne ou famille en situation de vulnérabilité financière à l’année en offrant des services de soutien visant à alléger le coût de la vie. L’organisme invite donc les citoyens qui vivent ou qui connaissent un proche en situation de précarité financière, à composer le 514 236-5042. Toutes les demandes d’aide et les évaluations demeurent confidentielles.



