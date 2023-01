Refournissez votre bureau tout en accumulant vite les remises en argent

Trouvez les produits qui vous conviennent et choisissez des marques renommées dont les remises en argent du Club Boomerang vous permettent aussi d’économiser.

Cette semaine, le Club Boomerang s’est penché sur un sujet fort intéressant: les achats technos. Vous avez pris la résolution d’être plus productif au travail ou de vraiment être en mesure de décrocher? Vous êtes au bon endroit.

Reconditionné sans taxes chez Insertech

Avant même de commencer à magasiner, avez-vous pensé à aller faire un tour du côté de la boutique en ligne d’Insertech? Après tout, ça ne sert à rien de se suréquiper…

Insertech vous offre une remise en argent sur ses appareils

C’est un organisme à but non lucratif qui, en plus de favoriser l’insertion à l’emploi de jeunes adultes, donne une deuxième vie à pleins appareils.

Résultat, on opte pour du matériel reconditionné à prix ridicule auquel on ajoute les remises en argent du Club, et c’est livré partout au Québec!

Au bureau ou en télétravail chez Bureau en Gros

Qui n’a jamais mis les pieds chez Bureau en Gros? C’est carrément un incontournable pour les articles de bureau.

Obtenez une remise Club Boomerang chez Bureau en Gros

Ordinateur, bureau, chaise, tous les périphériques dont vous pouvez penser: tout y est.

Sur le site, ouvrez l’œil: leur site web regorge de promos auxquelles s’additionnent les remises en argent du Club. Ça vaut la peine!

Tout un inventaire à découvrir chez La Source

Avez-vous pensé aller faire un tour sur la boutique en ligne de La Source? Si vous cherchez de l’équipement techno, ça tombe bien, c’est le plus important commerçant au pays.

Équipez-vous des plus récents produits avec une remise en argent chez La Source

Appareils audios pour rester concentré, tablettes pour trainer partout, jeux vidéo quand vous déciderez de prendre une petite pause…

Vous vous équipez des plus récents produits et vous encaissez des remises en argent en même temps, difficile de demander mieux!

Des grandes marques de confiance à la tonne

Si vous cherchez précisément un ordinateur, il faut aller faire un tour du côté du détaillant numéro 1, Dell.

Allez faire un tour dans leur section Offres, il y a de super ventes auxquelles s’additionnent les remises du Club.

Obtenez une remise en argent par Club Boomerang en magasinant en ligne chez Lenovo

Lenovo, anciennement connu comme IBM, est une compagnie vraiment intéressante où magasiner, notamment parce qu’ils sont ultras agressifs avec les promotions.

Ceux qui y magasinent pour la première fois seront sans doute agréablement surpris d’y trouver des tablettes à prix très concurrentiel en plus des ordis de bureau et des portables.

La réputation d’Acer n’est plus à faire. Allez faire un tour dans la section Offres spéciales de leur boutique pour trouver des portables à aussi peu que 300$.

Besoin d’un moniteur? Ça tombe bien, parce qu’ils se démarquent dans la qualité des leurs, et comme pour leurs ordis, ils en ont à petits prix très intéressants.

Protéger tout ça chez Avast

Qui dit ordinateur de bureau ou portable dit nécessairement protection, et Avast est un leader choisi par plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde.

Protégez votre ordinateur avec Avast

Les membres du Club seront ravis de constater qu’une grosse remise leur est proposée via la page du marchand.

Celle-ci s’ajoute aux promos de leur site web en tout temps!

Des imprimantes pour ceux qui en ont besoin

Si la marque HP propose d’excellents ordinateurs, elle est aussi reconnue pour ses imprimantes.

Coup de cœur pour la gamme Envy destinée aux familles qui ont besoin d’imprimer travaux scolaires, documents, photos et tout le tralala.

Évidemment impossible de passer à côté de Canon, un important leader du marché de l’imprimante.

Ils ont des modèles pour tous les besoins, pour le travailleur autonome, les fervents du bricolage familial et bien sûr, les modèles conçus spécialement pour l’impression de photos.

Brother vous offre une remise en argent pour des produits de bureau reconnus

Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchiez? Allez faire un tour du côté de la boutique de Brother, leur liste est beaucoup plus exhaustive.

Ils ont des étiqueteuses, des scanners et des fax, mais sont particulièrement forts pour offrir des imprimantes laser de qualité à un prix raisonnable.

Évidemment, votre machine, vous devez bien l’approvisionner en encre. Pour le faire à bas prix, allez jeter un coup d’œil au marchand 123encre.ca et à sa marque maison Moustache qui permet d’économiser jusqu’à 75% par rapport aux cartouches originales.

Une tonne de petits gadgets et de périphériques

Pour tout ce qui s’appelle petits gadgets et périphériques, plusieurs aiment aller fouiller dans les cavernes d’Alibaba.

C’est votre cas? Trois noms à retenir:

AliExpress et ses rabais sur tout

Les frères MiniInTheBox et LightInTheBox

Une pensée pour les travailleurs autonomes

Travailleurs autonomes, vous voulez vous créer un site web ou une boutique en ligne? Pour ça, il faut passer par GoDaddy, un véritable incontournable depuis plus de 25 ans.

Profitez des outils marketing de GoDaddy

Vous allez y trouver des sites Web et des domaines, mais aussi des outils de marketing et des fonctions de sécurité, bref, de tout pour vous lancer, promouvoir et développer votre entreprise.

Si 14 millions de clients à travers le monde utilisent leurs outils, ça doit être parce que ce n’est pas si mal!

