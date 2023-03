Trouvez et économisez sur tout ce que ça vous prend pour partir en vacances

Des valises et des accessoires pour voyager

Bentley, le magasin de voyage qui offre valises, sacs et sacoche a revisité sa formule: fini la caverne d’Alibaba, on mise maintenant sur une super sélection et on trouve les meilleures valises à super prix.

Si vous devez prendre l’avion, méfiez-vous, puisque les compagnies sont de plus en plus sévères sur les bagages de cabine.

Chez Bentley, vous trouverez des bagages qui sont beaux, mais surtout qui respectent les normes. Un gros plus qui vous évite la mauvaise surprise de devoir payer pour mettre votre trop grosse valise de cabine dans la soute à bagages.

Vous voulez protéger vos biens les plus précieux comme votre passeport et votre portefeuille et avoir l’esprit tranquille? C’est le temps que vous découvriez les sacs à main unisexes antivols!



Valises, sacs à main, essentiels de voyage, il y a de tout chez Bentley.

Des sacs avec des sangles et des doublures antivol, ainsi que des bloqueurs de fermetures éclair pour éviter que vos objets essentiels ne soient facilement enlevés.

Vous trouverez aussi des couvre-bagages pour protéger votre valise dans le transport, des trousses de toilette, des cadenas, des sangles de valise et des pèse-bagages numériques pour savoir à l’avance si vous voyagez trop lourds. Que des essentiels, quoi!

En passant, le site web de Bentley possède aussi sa section solde. Des rabais auxquels, d’ailleurs, les remises en argent du Club Boomerang s’additionnent.

Prendre soin de soi en vacances

Faire un voyage ou prendre des vacances, c’est souvent une bonne excuse pour bien s’équiper et se gâter.

Avez-vous un bon séchoir à cheveux qui est compact? Est-ce le temps de changer vos plaqueurs et fers? Monsieur a-t-il un kit de rasoir pensé pour les déplacements?

Pour tout ça, le détaillant québécois Centre du Rasoir est un arrêt incontournable.



Pour prendre soin de vous en vacances, passez au Centre du Rasoir avant de partir!

En plus de trouver de tout pour prendre soin de vous, vous y découvrirez des adaptateurs et convertisseurs de courant pour faire fonctionner vos appareils même à l’autre bout du monde.

Puis, parce qu’on cherche toujours à économiser davantage avant de partir en voyage, découvrez la section des aubaines de leur site sur lesquelles s’appliquent les remises en argent du Club!

Un maillot de bain 12 mois par année

L’incontournable Maison Simons propose une super sélection de costumes et maillots de bain pour hommes tendances et abordables pendant absolument toute l’année.



Pour hommes ou femmes, les maillots sont toujours tendances chez Simons

Pour les femmes, Simons propose la section Destination soleil avec des maillots, des vêtements et plusieurs accessoires essentiels!

Évidemment, tous vos achats vous donnent droit aux remises en argent du Club Boomerang.

Le confort avant tout!

Dans l’avion, à la plage, en plein air, été comme hiver, tout bon vacancier cherche à relaxer. Évidemment, ça va de soi, pour décrocher, ça prend des vêtements ultras confortables.

À ce chapitre, Lolë arrive bien en haut de la liste.



Confort rime avec Lolë, surtout pendant les vacances!

Profitez de vos remises en argent pour vous gâter, alors que Lolë habile la femme, l’homme et même leur meilleur ami! Oui, la compagnie propose des manteaux pour chien!

Découvrez les vêtements qui vous feront sentir en vacances tous les jours de l’année avec la collection pour femme et la collection pour homme.

La petite gâterie dernière minute

Vous cherchez une découverte magasinage à faire? Jetez donc un coup d’œil au site de Suzy Shier.

La section des accessoires regorge de trouvailles pour agrémenter une garde-robe de vacances: foulards, lunettes de soleil, ceintures, et autres vous attendent… souvent à petit prix!



La section des accessoires de Suzy Shier risque de vous impressionner!

Parlant d’économie, la section liquidation du site de Suzy Shier est remplie de méga rabais pour vous gâter et permettre d’équilibrer votre budget vacances!

Amenez-en du soleil!

Le plus souvent possible, on essaie de faire rimer vacances avec soleil! Bref, il faut se protéger et préserver ses yeux derrière de bonnes lunettes polarisantes.

Vous allez voir, le monde prend une dimension lumineuse avec ce type de lunettes, mais vos yeux, eux, restent protégés des rayons nocifs du soleil.



Essayez vos prochaines lunettes de soleil directement sur le site de Sunglass Hut

Envie de découvrir si vos lunettes vous feront bien avant même de les acheter? Plongez dans la section Ray-Ban du site et ouvrez l’œil: il y a un bouton « Essayez-les » dans la page de plusieurs modèles!

Mieux encore: un outil sur le site vous permet de découvrir le type de lunette qui vous va le mieux en analysant votre visage. Ainsi, le système vous vers le style de monture qui complète bien vos traits.

N’oubliez pas, en passant par nos liens, vous obtenez une remise en argent sur vos achats sur le site de Sunglass Hut!

Toutes ces petites choses

Pinces pour les serviettes, écouteurs pour l’avion, petit fer à vapeur, cache-maillot, matelas pneumatique, etc.

Tous les petits gadgets qui agrémentent et complètent vos vacances se trouvent sur l’incontournable mégasite d’AliExpress, l’arrêt-magasinage de ceux qui cherchent la découverte à tout petit prix.

Tout ce que vous cherchez

Une foule de commerçants en ligne vous attendent avec les remises en argent du Club Boomerang. Venez voir la liste pour ne rien manquer!

Surtout… bon voyage!