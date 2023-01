Bilan des 100 premiers jours de la députée Suzanne Roy

Après avoir été élue le 3 octobre dernier, Suzanne Roy, se dit extrêmement satisfaite de ses 100 premiers jours à titre de députée de Verchères. Dès les premiers jours de son entrée en fonction, Mme. Roy a effectué une cinquantaine de rencontres auprès des élus municipaux, des représentants d’organismes et des entrepreneurs de la circonscription afin de faire cheminer plusieurs dossiers locaux. Déjà, plusieurs actions ont été mises en branle.



Parmi les premiers gestes posés, notons l’octroi d’une aide de 72 724 $ pour soutenir le développement d’activités destinées aux aînés dans le cadre du Programme Action Aînés du Québec et une contribution financière de 25 000 $ à cinq organismes communautaires de la circonscription dans le cadre du Programme de Soutien à l’Action Bénévole.



Deux excellentes nouvelles attendues par plusieurs acteurs depuis très longtemps ont aussi été annoncé dans les derniers jours par madame Suzanne Roy :



– Le projet de régénération du HLM situé au 300 rue Dominique à Saint-Amable.

– L’implantation d’un CPE de 80 places, dont 20 places poupons, situé sur le terrain du stationnement incitatif de Sainte-Julie.



Mme Roy se dit aussi fière du bilan de son parti, la Coalition Avenir Québec, qui a déposé six projets de loi, notamment pour aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie.



« Nous avons aussi annoncé un investissement de 650 M$ pour conserver notre biodiversité, une aide d’urgence de 6 M$ pour mieux soutenir nos banques alimentaires, la bonification du programme de transition salariale pour le personnel soignant des résidences privées pour aînés (RPA), un investissement de 206 M$ sur cinq ans pour bonifier l’aide financières aux études, ainsi que des investissements qui représente 13,2G$ sur 5 ans pour déployer le bouclier anti-inflation. » explique Suzanne Roy.



La nomination de madame Roy comme ministre responsable de la Montérégie a été très bien accueillie au niveau régional. Elle s’est d’ailleurs mise au travail dès son entrée en poste, rencontrant dans les premiers jours les directeurs régionaux de l’ensemble des ministères, ainsi que les préfets et directeurs généraux des MRC du territoire. « Je souhaitais ardemment obtenir ce rôle, un rôle transversal qui me permettra de défendre les intérêts de notre grande région auprès de mes collègues ministres. »



« Depuis mon entrée en poste, j’ai aussi la chance de compter sur une équipe solide à mes côtés qui m’épaule et qui est là pour vous écouter et vous venir en aide. N’hésitez surtout pas à contacter Marie-Hélène, Carol Lyne, Sarah et Linda en cas de besoin. Tout comme moi, elles sont là pour vous ! » conclut-elle.