Fumer : les situations stressantes du quotidien sont responsables de 58 % des rechutes

Dans le cadre du Défi J’arrête, j’y gagne !, les Québécois sont invités à arrêter de fumer du 6 février au 19 mars prochain. Puisque fumer n’est pas qu’une simple habitude, mais bien une dépendance à la nicotine, il est donc difficile d’arrêter et il faut souvent faire plusieurs tentatives pour y arriver. En effet, plusieurs facteurs peuvent faire en sorte qu’ils vivent une rechute lors de ces six semaines de Défi. Selon un sondage Léger réalisé en mars 2022, parmi les participants qui n’ont pas réussi à arrêter de fumer pendant les six semaines du Défi, 58 % disent que c’est en raison de situations stressantes et 51 % en raison de leurs envies de fumer et de symptômes de sevrage tels que l’irritabilité, l’anxiété et des difficultés à se concentrer. Les autres causes de rechute comprennent le manque de volonté et de motivation (42 %), l’entourage qui fume (36 %), les situations sociales ou de loisirs (17%), la crainte de prendre du poids (16 %), le manque de soutien de l’entourage (14 %) et une situation en lien avec la COVID-19 (13 %). Il était possible de choisir plusieurs raisons expliquant la rechute. Pour aider à mettre toutes les chances de leur côté et ainsi limiter les risques de rechutes liées aux situations stressantes de la vie, le Défi recommande notamment la section Éviter les rechutes du site web defitabac.ca, qui regroupe des conseils et des outils pour faire face au sevrage et aux envies fortes, des astuces pour gérer son stress qui est rapporté année après année comme la raison #1 de rechute, et des trucs pour bouger plus et manger mieux.