Boucherville, meilleur endroit pour vivre au Québec

Selon un rapport publié par MoveHub, un des meilleurs endroits où vivre au Canada est à Boucherville. Eh oui, et ce n’est pas la première fois que Boucherville est citée pour sa qualité de vie.

Le site MoveHub est une ressource en ligne pour les gens qui désirent déménager à l’étranger qui est détenu par une entreprise d’Angleterre.

Le récent classement basé sur des critères tels que le climat, la culture, les opportunités d’emploi et plus encore a identifié les sept meilleurs endroits où vivre au Canada. Au Québec, on mentionne les villes de Québec pour sa culture, Montréal pour sa gastronomie et Boucherville pour ses escapades rurales.

« Tout au plus à trois heures de route d’une multitude de parcs nationaux, à un court trajet de la frontière américaine et à un petit pont en face de Montréal, c’est un endroit idéal pour presque toutes les aventures », indique le journal en ligne Daily Hive qui rapportait ce classement. Il précise également que la ville de Boucherville dispose de logements bon marché. Un cerf de Virginie a servi à illustrer Boucherville.