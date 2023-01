Compétition internationale : les curleurs écossais débarquent à Boucherville

Les meilleurs curleurs d’Écosse débarqueront à Boucherville le dimanche 29 janvier prochain alors que le club de curling local accueillera la Coupe Strathcona. Instaurée en 1902, c’est la plus vieille compétition de curling au monde. Elle est disputée uniquement tous les cinq ans.

« C’est la première fois que Boucherville se retrouvera parmi les étapes de cette rencontre internationale qui s’étend sur trois semaines. Pour l’occasion, le club local entend faire les choses en grand, avec la présentation d’une cérémonie protocolaire et la tenue d’un dîner pour les joueurs et accompagnateurs avant la rencontre », indique le responsable des communications, André Gagnon.

Cinq matchs seront disputés simultanément sur les glaces du Centre Gilles-Chabot. Les joueurs des cinq équipes de Boucherville qui participeront à la compétition ont été sélectionnés récemment.

Quelques-uns d’entre eux ont eu la chance de prendre part à la Coupe Strathcona en 2013, lors du dernier passage de l’Écosse au Canada. Aussi, un des membres du club de Boucherville, Yvan Roy, a fait partie de la délégation canadienne qui s’est rendue en Écosse en 2018. Le Canada avait alors réussi à remporter la Coupe.

La délégation écossaise est divisée en trois groupes qui, pendant trois semaines, visitent les différents clubs canadiens désignés. Le pays qui aura cumulé le plus de points à l’issue des parcours le 2 février remportera les grands honneurs.

Le public est invité à assister gratuitement à la rencontre de Boucherville le 29 janvier à compter de 13 h. Ce sera une belle opportunité pour plusieurs de découvrir ce sport inventé en Écosse.