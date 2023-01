Saviez-vous qu’un diplôme peut également être obtenu sur la base de l’expérience?

La Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) s’adresse aux personnes qui désirent faire reconnaître leurs compétences et leurs expériences par l’entremise d’un processus d’évaluation qui mène à une diplomation officielle dans leur domaine.



De manière générale, les candidats inscrits dans une démarche de RAC visent à améliorer leurs conditions de travail, à accéder à un nouvel emploi dans lequel un diplôme est exigé ou souhaitent tout simplement se voir reconnaître le titre réel qui correspond à leurs compétences.



Cette démarche peut finalement être une initiative d’un employeur qui souhaite encourager ses employés à se qualifier selon les objectifs et les standards de leur entreprise.



La Reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep de Sorel-Tracy offre un éventail de programmes d’études menant à des Diplômes d’études collégiales (DEC) ou des Attestations d’études collégiales (AEC) dans divers domaines : bureautique, pharmacie, ressources humaines, éducation spécialisée, éducation à l’enfance. De plus, notre institution collégiale offre la RAC à la Formation générale, ce qui permet au candidat de compléter son DEC à un seul endroit.



La Reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep de Sorel-Tracy est reconnue pour son approche humaine et personnalisée. En effet, les candidats peuvent débuter au moment qui leur convient et les conseillères pédagogiques les accompagneront du début jusqu’à la fin du processus, tout en respectant leur rythme.



Il est possible de consulter toutes les étapes de cette démarche sur le site internet du Cégep www.cegepst.qc.ca à la section Adultes et entreprises / Reconnaissance des acquis et des compétences et de suivre la page Facebook de la Formation continue https://www.facebook.com/fccegepst.



Rappelons que le service de Reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep de Sorel-Tracy est un service offert à distance, mais qu’il est toujours possible de rencontrer les responsables au Campus de Varennes, sur la Rive-Sud à 30 minutes de Montréal.