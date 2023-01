Xavier Barsalou-Duval invite la population à venir célébrer le 75e anniversaire du drapeau québécois

C’est avec une grande fierté que le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou‑Duval soulignera le 75e anniversaire du drapeau québécois le 20 janvier prochain et pour marquer le coup, il convie toute la population à se joindre à lui pour célébrer cet événement.



En plus de la fête du drapeau québécois, une autre activité sera jumelée à la soirée : une cérémonie d’accueil des résidents de la circonscription qui ont obtenu leur statut de citoyennes et de citoyens en 2022. Fait notable cette année, un nombre record de demandes ont été approuvées en raison des retards et de l’accumulation des demandes au ministère de l’Immigration depuis 2 ans, à la suite de la pandémie.



Gâteau à l’effigie du drapeau national du Québec, cérémonie de bienvenue des nouveaux citoyens, et animation, voilà le programme qui attend les participants qui viendront festoyer avec leur député.



« Cette journée du drapeau est une fête spéciale pour le peuple québécois, car ce symbole de son identité l’a accompagné tout au long de son histoire. On peut remonter jusqu’à Cartier et Champlain qui arboraient déjà la fleur de lys, mais c’est à Maurice Duplessis, le 21 janvier 1948 qu’on doit la version définitive de l’étendard azur traversé d’une croix blanche parée de 4 fleurs de lys », a déclaré M. Barsalou-Duval.



Le député vous invite donc à venir célébrer avec lui, le vendredi 20 janvier, à compter de 19 h au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville, 1075, rue Lionel-Daunais !



L’activité est gratuite et vous devez réserver vos places en composant le 450-652-4442 ou en écrivant à l’adresse carole.audet.314@parl.gc.ca au plus tard le 18 janvier.