Les Julievernales : les citoyens sont attendus les 28 et 29 janvier à la pente à glisser

La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à venir jouer à l’extérieur le 28 janvier, de 18 h 30 à 22 h, et le 29 janvier, de 12 h 30 à 16 h 30, à l’occasion des Julievernales, présenté par Desjardins – Caisse des Patriotes et Deschamps Chevrolet Buick Cadillac GMC. Lors de ces journées, des activités seront offertes à la pente à glisser située à l’intersection du boulevard Armand-Frappier et du chemin du Fer-à-Cheval.



« J’invite tous les citoyens à venir s’amuser en grand nombre lors des Julievernales. Les activités permettront au maximum de Julievilloises et Julievillois, petits et grands, de profiter des plaisirs d’hiver », a souligné le maire Mario Lemay.



Le 28 janvier, la pente à glisser s’animera avec des glissades lumineuses et des tubes seront prêtés gratuitement. De plus, les amateurs de snowboard sont invités à amener leur équipement pour essayer le parc à neige éphémère. Un DJ sera également sur place pour animer la soirée et du chocolat chaud sera distribué aux participants.



Le 29 janvier, les participants pourront essayer de nombreuses activités hivernales. Il y sera possible de s’initier au snowskate, au fatbike, à la raquette et à la luge. Il y aura des batailles de balles de neige présentées par Desjardins et il sera possible d’emprunter des tubes pour la glissade. Le Club Optimiste tiendra également son concours Bricole ton traîneau lors de cette journée et le Carrefour Familial de Sainte-Julie animera des activités pour les tout-petits. Lors de ces deux journées, des zones de chaleur seront accessibles sur le site afin de permettre aux participants de se réchauffer.



Lors de l’événement, le stationnement de l’aréna ne sera pas accessible. Les citoyens sont invités à se stationner dans les rues entourant le parc Armand-Frappier, dans le stationnement incitatif et dans le stationnement situé face au 201, boulevard Armand-Frappier. Des mesures seront mises en place pour sécuriser la traverse des intersections pour se rendre sur le site de l’activité.



Pour obtenir plus d’information sur l’événement, les citoyens peuvent consulter le site Web de la Ville de Sainte-Julie.