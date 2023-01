Le Skibus du RTL reprend du service

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) annonce le retour du SkiBus,la navette qui permet d’accéder au parc national du Mont-Saint-Bruno et à la station Ski-SaintBruno. Du 7 janvier au 5 mars 2023, les amateurs de plein air pourront emprunter la ligne 299 (le SkiBus) pour profiter des différentes activités hivernales qu’offre la montagne.

Les adeptes de sports d’hiver auront accès à la ligne 299 avec tout titre du RTL ou au coût de 3,50 $. Le trajet SkiBus compte plus de vingt arrêts, dont trois nouveaux à Longueuil depuis l’an passé :

En direction de la montagne :

• Boulevards Taschereau et Desaulniers

• Boulevard Taschereau et rue Saint-Thomas

• Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Route 116) et Chemin de Chambly

En direction du terminus Longueuil :

• Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Route 116) et Chemin de Chambly

• Boulevards Taschereau et Curé-Poirier Ouest

• Boulevards Taschereau et Desaulniers

En service les samedis et dimanches dès 9 h, la ligne 299 fera la navette du terminus Longueuil à la station Ski Saint-Bruno, incluant un arrêt au parc national du Mont-Saint-Bruno. Pour le retour, le dernier départ s’effectuera de la station Ski Saint-Bruno à 22 h.

D’où que l’on vienne sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, ou même de Montréal, le SkiBus est le moyen de transport idéal pour profiter pleinement des nombreuses activités hivernales offertes au Mont-Saint-Bruno. Avec ses dix-huit (18) pistes 100 % éclairées, ses deux parcs à neige et sa forêt enchantée, Ski Saint-Bruno est la destination tout indiquée pour les débutants comme pour les experts. De plus, un rabais de 25 % est offert sur les billets de jour (6 heures) et les billets de soirée.

De son côté, le parc national du Mont-Saint-Bruno offre notamment aux visiteurs la possibilité de faire du ski de fond, de la raquette, de la glissade et de la randonnée pédestre. Rappelons que le droit d’entrée et la location d’équipement sont gratuits pour les enfants et adolescents de 17 ans et moins dans les différents parcs de la SÉPAQ. Un rabais de 25 % sur la location d’équipement pour les adultes et un accès garanti s’appliquent également pour les ceux et celles qui arrivent en SkiBus.

Pour plus d’informations sur les horaires et le trajet de la navette, visitez notre site Web au

www.rtl-longueuil.qc.ca/skibus.

Le SkiBus est le fruit d’un partenariat entre le Réseau de transport de Longueuil, Ski Saint-Bruno, parc national du Mont-Saint-Bruno (SÉPAQ), Tourisme Montérégie et la Ville de Saint-Bruno-deMontarville.