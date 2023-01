Une pelletée de terre pour officialiser la construction du projet Technopôle Contrecoeur

La pelletée de terre qui officialise la construction du projet Technopôle Contrecœur a eu lieu le 20 décembre dernier sur le site actuel du projet. Madame Maud Allaire, mairesse de la ville de Contrecœur, accompagnée de messieurs Yves H. Samuel et Jean-Pierre Grilli, de la compagnie MEGA TERRA et de leurs différents partenaires, ont eu le privilège de procéder à cette pelletée de terre qui confirme le début de ce projet d’envergure.

Cet événement officialise également le partenariat entre monsieur Jean-Pierre Grilli de Grilli Développement Inc. et messieurs Yves H. Samuel et Gianni Grilli du Groupe Grilli Samuel. Ceux-ci se sont associés en avril 2022 pour fonder la compagnie MEGA TERRA, une entreprise œuvrant dans la promotion et le développement de projets immobiliers. Ils procèdent ainsi à un investissement de 20 M$ dans ce premier projet conjoint.

D’une superficie de 60 936 pi², ce premier bâtiment, adapté pour les industries légères et moyennes ainsi que pour les entreprises de services, propose des espaces de bureaux, des quais de chargement et une grande superficie d’entreposage. Son terrain de 188 091 pi², sa hauteur libre de 32 pi et son zonage industriel en font un choix judicieux pour tous les secteurs d’activités, regroupant entre autres : l’entreposage, l’assemblage, la transformation et le transport ainsi que tous les domaines rattachés à cette industrie.

Lieu unique sur la Rive-Sud de Montréal, le Technopôle Contrecœur bénéficie d’un emplacement stratégique à proximité des futures installations du Port de Montréal, de la ligne ferroviaire du CN, du réseau de gaz naturel à haut débit de Gaz Métro et des principaux axes routiers. Ce pôle industriel, conjointement avec son homologue commercial, le projet Cité 3000, créera près de 1 600 emplois durant sa phase de construction et prêt de 24 000 emplois1 directs et indirects, à terme. Avec cette première réalisation, MEGA TERRA et ses partenaires souhaitent confirmer le positionnement du pôle logistique de Contrecœur sur l’échiquier industriel québécois.

Pour terminer, ils souhaitent remercier la municipalité de Contrecœur, la mairesse et les membres du conseil pour leur grande ouverture, leur vision, leur confiance et leur collaboration exemplaire dans ce projet.