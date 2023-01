La Ville de Sainte-Julie cesse le prêt de ses appareils pour mesurer la concentration de radon

À la suite des recommandations de Santé Canada, la Ville de Sainte-Julie cesse le prêt de ses appareils Safety Siren Pro Serie 3 pouvant mesurer la concentration de radon sur une courte durée souhaitant que les citoyens se tournent vers un dosimètre de longue durée.



Santé Canada recommande une mesure du radon de longue durée, soit au moins 3 mois, entre octobre et avril. Un test à long terme permet d’obtenir une moyenne fiable de la concentration de radon dans une maison. La concentration de radon fluctuant d’un jour à l’autre et d’une heure à l’autre, le résultat d’une mesure de courte durée doit être suivi par une mesure de longue durée, ajoutant ainsi un délai supplémentaire dans la lecture des résultats.



En 2012, la Ville de Sainte-Julie se procurait 12 appareils Safety Siren Pro Serie 3 pouvant mesurer la concentration de radon sur une période de 2 semaines. À cette époque, l’objectif était d’offrir rapidement aux citoyens un moyen de détection. Toutefois, 11 ans plus tard, ces appareils ne sont plus ceux vers lesquels les citoyens doivent se tourner. Bien qu’efficaces, ces appareils présentent plusieurs désavantages :



Non certifiés par Santé Canada ;



Mesure de courte durée ;



Unité de mesure américaine (pCi/L), créant une confusion avec la mesure impériale canadienne (Bq/m3).



En 2020, Santé Canada lançait une campagne publicitaire encourageant l’ensemble de la population à tester la concentration de radon dans leur demeure dans le but que toutes les résidences, sans exception, soient testées. La Ville encourage les citoyens à se procurer un dosimètre de longue durée pour mesurer la concentration de radon dans leur propriété sur le site de l’Association pulmonaire du Québec. Le test est sans danger et peu coûteux. Le détecteur doit être placé à l’étage le plus bas de la résidence. La concentration maximale canadienne est établie à 200 Bq/m3. Le radon est présent sur tout le globe, mais sa concentration peut différer d’un endroit à l’autre. Cette concentration ne sera pas identique dans un même quartier et dans les maisons voisines. Les citoyens sont invités à faire part de leurs résultats et des travaux exécutés à la Ville de Sainte-Julie en communiquant avec le Service de l’urbanisme.



À propos du radon



Rappelons que le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore, incolore et sans saveur ce qui le rend impossible à détecter avec les sens. Plus la personne est exposée jeune et longtemps au radon, plus le risque est élevé de développer des problèmes de santé. Le radon est sans danger à l’extérieur, car il se dilue dans l’air ambiant. Cela diffère à l’intérieur puisqu’il peut y avoir une accumulation et la concentration deviendra plus importante. Il convient donc que la population se procure des dosimètres de longue durée pour faire la mesure de concentration de radon dans leurs résidences.



Pour plus de renseignements et pour se procurer un dosimètre, il est possible de consulter la page Radon – Association pulmonaire du Québec (poumonquebec.ca).