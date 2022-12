Programme Horizon : une intervention par la nature et l’aventure destinée aux jeunes de la Montérégie

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre et la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne ont annoncé le lancement du programme Horizon, une intervention novatrice par la nature et l’aventure destinée à la clientèle jeunesse, ainsi qu’un don de 1 M$ pour permettre son déploiement en Montérégie. Cette annonce importante s’est faite en présence du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Horizon cible les jeunes de 13 à 18 ans qui vivent des difficultés de nature psychosociale ou de santé mentale. Il s’agit d’une démarche thérapeutique de groupe soutenue, une solution innovante qui s’ajoute à l’offre de services jeunesse actuelle afin de répondre de manière adaptée à l’évolution des besoins des jeunes.

Plus concrètement, les jeunes sont appelés à suivre des ateliers thérapeutiques préparatoires et à vivre un séjour en camp, dont les activités sont choisies en fonction de leurs objectifs personnels (plan d’intervention) et de leurs capacités. Des intervenants les accompagnent tout au long du programme. L’utilisation de la nature et l’aventure visent à permettre aux jeunes de vivre des expériences hors du quotidien et à développer de nouveaux comportements et habiletés. Elles les amènent notamment à sortir de leur zone de confort, réduire leur sentiment d’anxiété, faire de nouveaux apprentissages, vivre des succès concrets et miser sur leurs forces plutôt que sur leurs difficultés. De plus, le contexte de groupe favorise le développement de liens de confiance, la création d’un réseau de soutien et le dépassement de soi.

L’initiative a débuté en 2019, par un projet de démonstration qui a fait ses preuves auprès d’une dizaine de jeunes du CISSS de la Montérégie-Centre. En 2022-2023, 70 jeunes de la région et des parents participent au projet et en 2023-2024, nous ciblons 140 jeunes et leurs parents. Ce n’est qu’un début…

Grâce à la précieuse contribution de 1 M$ investis par de généreux donateurs, ce sont des centaines de jeunes montérégiens qui pourront vivre l’expérience du programme Horizon au cours des prochaines années. Nous voulons d’ailleurs souligner le soutien de RBC comme grand partenaire; les Caisses Desjardins – partenaires présentateurs de la Cave à vin des philanthropes au profit de la santé mentale chez les jeunes; Bell Cause pour la cause et Pratt & Whitney Canada.

Un projet de recherche pour assurer le succès du programme

Dans le but de documenter et circonscrire les effets du programme Horizon, une équipe de professeurs-chercheurs du Centre de recherche Charles-Le Moyne et de l’Université de Sherbrooke évalue, auprès de participants du projet de démonstration, ses impacts sur l’anxiété, le sentiment d’auto-efficacité personnelle, les habiletés sociales et l’atteinte des objectifs personnels fixés par le jeune et son intervenant.



Quelques données pertinentes :

 À partir de l’âge de 16 ans, au moins 50 % des jeunes présentent des symptômes d’anxiété ou de dépression modérés à sévères.

 Trois fois plus de jeunes du secondaire de tous les niveaux rapportent avoir une santé mentale passable ou mauvaise si l’on compare les résultats à ceux d’une enquête similaire menée en janvier 2020.

 Près d’un jeune de 12 à 25 ans sur deux (48 %) rapporte actuellement des symptômes compatibles avec un trouble d’anxiété généralisée ou une dépression majeure.

Source : Enquête menée par l’Université de Sherbrooke sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, 2021