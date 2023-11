Les Éleveurs de porcs de la Montérégie s’impliquent pour contrer l’insécurité alimentaire dans la région

Les Éleveurs de porcs de la Montérégie ont le plaisir d’annoncer la remise d’un don de 1 250 $ à SOS Dépannage – Moisson Granby, membre du réseau des Banques alimentaires du Québec.



Un don pour contrer la faim en Montérégie



Ce don s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de 145 000 $ sur six ans entre Les Éleveurs de porcs du Québec et le réseau des Banques alimentaires du Québec. Les montants remis annuellement aux différents organismes à travers le Québec permettent de lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire en offrant un niveau de vie décent aux personnes et aux familles dans le besoin.



« Notre travail, c’est de nourrir les gens! C’est pourquoi les situations de précarité alimentaire nous ont toujours interpellés », souligne M. François Nadeau, président des Éleveurs de porcs de la Montérégie. « Nous savons que plusieurs familles vivent actuellement une période plus difficile économiquement avec la hausse du panier d’épicerie et le temps des fêtes qui s’annonce. Les Éleveurs de porcs de la Montérégie sont heureux de faire leur part en faisant un don à SOS Dépannage – Moisson Granby et ainsi venir en aide aux familles de la Montérégie » conclut-il.



Faits saillants



Statistiques recueillies par SOS Dépannage – Moisson Granby en 2023



Nombre total de visites aux programmes de dépannage alimentaire: 4 588

Proportion des bénéficiaires des banques alimentaires qui sont des enfants: 35,4 %

Nombre total de personnes aidées (tous services confondus): 8 591

Nombre total de collations données à des enfants: 2 768